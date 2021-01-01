पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

46 साल में पहली बार:1 दिन में 24 हजार सैलानी पहुंचे जू, कमाई भी 5.30 लाख रुपए, दोपहर में दूसरा गेट भी खोलना पड़ा

इंदौर11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मंगलवार काे जू में सैलानियों की भारी भीड़ रही। प्रबंधन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हुई। - Dainik Bhaskar
मंगलवार काे जू में सैलानियों की भारी भीड़ रही। प्रबंधन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हुई।
  • चिड़ियाघर के 1974 की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
  • लॉकडाउन के बाद जू में उमड़ी सैलानियों की भीड़

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मंगलवार सुबह से ऐसी भीड़ उमड़ी कि अब तक की कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 26 जनवरी को 24 हजार से ज्यादा दर्शक पहुंचे। इससे चिड़ियाघर प्रबंधन को 5.30 लाख रुपए की कमाई हुई। भीड़ के कारण दोपहर में चिड़ियाघर का दूसरा गेट भी खोलना पड़ा। खास बात है कि 1974 में चिड़ियाघर की शुरुआत से अब तक ऐसा पहली बार हुआ है।

चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया, कोरोना के बाद पहली बार सैलानियों की भीड़ देखी गई है। 24 हजार से ज्यादा सैलानी टिकट लेकर पहुंचे, जबकि कई स्कूलों व संस्थाओं के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया था। छोटे बच्चों के लिए भी प्रवेश नि:शुल्क था। ऐसे सैलानियों की की संख्या ही साढ़े चार हजार से ज्यादा थी। कुछ जानवर सर्दी के कारण पिंजरों में ही दुबके रहे। 9 वर्ष पहले भी इस प्रकार का रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई थी।

16 मार्च से बंद जू सितंबर में खुला

कोरोना के चलते 16 मार्च से बंद चिड़ियाघर सितंबर माह में दर्शकों के लिए खुले थे। हालांकि प्ले जोन उस समय बंद था, जिसे कुछ महीनों पहले खोला गया था। लाॅकडाउन खुलने के बाद 52 एकड़ में फैले चिड़ियाघर में लंबे समय बाद इतने दर्शकों को प्रवेश दिया गया।

गाइडलाइन का भी रखा ध्यान

कोरोना के चलते प्रबंधन ने शारीरिक दूरी के पालन के लिए पिंजरों के सामने मार्किंग की थी। दर्शक जालियां और रेलिंग नहीं छू सकेंगे। इसके लिए जगह-जगह पोस्टर भी लगए गए थे। परिसर में थूकने पर स्पॉट फाइन के लिए भी सभी जगह निर्देश थे। चिड़ियाघर प्रभारी ने बताया, टचलेस एंट्री के तहत दर्शक ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी सुविधा है। टिकट खिड़की पर राशि जमा कराने के बाद मशीन से निकला टिकट सीधे दर्शकों के हाथ में मिल रहा था। प्रवेश द्वार पर स्कैनर से टिकट स्कैन कर दर्शक सीधे अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी की निगरानी में चेहरे पर मास्क और शारीरिक दूरी के साथ दर्शकों को प्रवेश दिया गया।

सांप घर का भी उठाया लुत्फ

यहां 15 प्रजाति के सांपों लाए गए हैं, जो दुनियाभर में चुनिंदा जगह ही पाए जाते हैं। 1 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से इस सांप घर को तैयार किया गया है। सांप घर देखने के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क अलग से रखा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबर्फ की सफेदी में लिपटा कश्मीर, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बर्फबारी, इसके बाद भी ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस हाउसफुल - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser