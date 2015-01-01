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गिरफ्तारी:लॉक तोड़कर वाहन चुराने वाले 3 पकड़ाए, 10 गाड़ियां बरामद

इंदौर3 घंटे पहले
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तिलक नगर पुलिस ने गुरुवार को तीन वाहन चोरों को पकड़कर 10 बाइक जब्त की हैं। आरोपी पहले रैकी करते, फिर हैंडल का लॉक तोड़कर बाइक ले जाते थे। ये लोग तिलक नगर सहित इंदौर के 7 थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ट्रेनी आईपीएस अभिनव विश्वकर्मा ने बताया मुखबिर से सूचना मिली थी कि आईडीए मल्टी के पास कुछ लोग गाड़ियां बेचने की बात कर रहे हैं। इस पर टीम मौके पर पहुंची और तीन संदिग्धों को पकड़कर थाने लाई।

पूछताछ में उन्होंने वाहन चोरी कर बेचने की बात कबूली। आरोपियों से चोरी की 10 बाइक जब्त की गईं। इनमें तीन पल्सर, दो अपाचे, दो पैशन, दो एक्टिवा और एक होंडा शाइन है। गिरफ्त में आए समीर कुरैशी, अर्सलान और फैजान से बरामद 8 गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया। इन्होंने जूनी इंदौर, पलासिया, राऊ, एमआईजी, संयोगितागंज, तिलक नगर और अन्नपूर्णा क्षेत्र से गाड़ियां चुराई थीं। 8 गाड़ियों के मालिकों की पहचान कर ली गई।

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