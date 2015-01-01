पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तेरस पर धनवर्षा:रियल एस्टेट में 300 करोड़ की बुकिंग, ऑटोमोबाइल में 90 करोड़ का कारोबार

इंदौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बर्तन बाजार में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का कारोबार हुआ

धनतेरस पर शहर में करीब 444 करोड़ रुपए की धनवर्षा हुई। सबसे ज्यादा 300 करोड़ का कारोबार रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ। क्रेडाई के अध्यक्ष विजय गांधी के मुताबिक 600 से 1000 वर्गफीट के प्लॉट ज्यादा बिके। 40 से 50 लाख तक के रो-हाउस और फ्लैट काफी बिके हैं।

अगर कुल कारोबार की बात की जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपए की बुकिंग और सेल हुई है। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के एमपी प्रेसीडेंट विवेक दम्मानी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह प्लॉट की सेल सबसे ज्यादा रही। प्रीमियम फ्लैट में भी काफी मांग रही।

सराफा में 35 करोड़ का कामकाज

सराफा : इंदौर चांदी सोना जवाहरात एसोसिएशन के अविनाश शास्त्री के मुताबिक सराफा में 10 करोड़ का कामकाज हुआ। शोरूम से होने वाली खरीदी की बात करें तो 25 करोड़ रुपए के करीब का कारोबार हुआ।

फर्नीचर : शहर के फर्नीचर बाजार में धनतेरस पर 35 लाख रुपए का कामकाज रहा। पुष्य नक्षत्र पर भी फर्नीचर बाजार में अच्छी ग्राहकी निकली थी।

ऑटोमोबाइल : फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के एमपी चेयरपर्सन प्रवीण पटेल के मुताबिक कोरोना के बावजूद कारोबार अच्छा रहा। ऐसे में दोपहिया वाहनों की बिक्री 3500 के करीब रही। ढाई करोड़ रुपए का कारोबार हुआ।

वहीं, लोग मिड सेगमेंट की कारों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। ऐसे में 5 से 10 लाख के बीच की कीमत वाली कारों का बाजार काफी अच्छा देखने को मिला। इसमें 1500 के करीब कारें बिकी, जिनसे कारोबार 90 करोड़ का हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक्स : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के गौरव पाहवा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार देखने को मिला। असल में धनतेरस दो दिन होने से पहले दिन काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। ऐसे में बाजार को अब शुक्रवार को भी अच्छे कारोबार की आस है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें