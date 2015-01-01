पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बाजार में लुटेरे:शाम 7 से 8 बजे के बीच 2 दिन में लूट की 4 वारदात

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अन्नपूर्णा, जूनी इंदौर में महिलाओं से चेन लूटी तो लसूड़िया में मोबाइल छीना

दीपावली की खरीदारी के मद्देनजर जहां बाजार में भीड़ बढ़ रही है तो पुलिस नदारद है। इसका फायदा बदमाश उठा रहे हैं। शुक्रवार से शनिवार शाम 7 से रात 8 बजे तक बदमाशों ने चार जगह लोगों को निशाना बनाया। किसी से चेन तो किसी से मोबाइल छीन लिए।

पहली घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को गोपुर कॉलोनी में रहने वाली 57 वर्षीय रश्मि दिघे ने बताया कि वे कैट में पदस्थ हैं। शाम 7.45 बजे खरीदारी कर पैदल घर लौट जा रही थीं, तभी प्रिकांको कॉलोनी के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लूट लिया। जब बदमाश आगे निकले तो महिला को पता चला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है।

दूसरी घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की है। यहां माणिक बाग रोड ब्रिज के पास शाम 7.55 बजे गोपालबाग में रहने वाली 44 वर्षीय एक्टिवा सवार महिला काजल निचलानी से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। महिला के पति रेडीमेड कपड़ा कारोबारी हैं। उन्होंने थाने जाकर केस दर्ज कराया। पुलिस दोनों वारदात में एक ही गैंग का शक जता रही है, क्योंकि दोनों घटनास्थल ज्यादा दूर नहीं हैं।

तीसरी वारदात लसूड़िया थाना क्षेत्र की है। यहां सत्यसाईं चौराहे पर शुक्रवार शाम 7.45 बजे शिवलाल करवाड़ियां मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार दो व्यक्ति आए। फिर झपट्‌टा मारकर मोबाइल लूट ले गए।

चौथी वारदात शनिवार शाम 7.30 बजे अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की है। यहां सेठी गेट के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने सुदामा नगर में रहने वाली रुक्मणि पाटीदार का मंगलसूत्र लूट लिया। दो दिन पहले यानी बुधवार रात 9.30 बजे भी ऐसी ही वारदात भंवरकुआं थाना क्षेत्र में विद्या नगर में हुई थी। बाइक सवार तीन बदमाश 28 वर्षीय छात्र रणवीर सिंह छाबड़ा का मोबाइल लेकर भाग गए। पुलिस ने दो दिन बाद केस दर्ज किया है। बता दें कि आईजी ने सभी थानेदारों को शाम 7 से 10 बजे तक थानेदारों को गश्त करने के निर्देश दिए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें