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ऑक्सीजन सिलेंडर:एमटीएच में ऑक्सीजन सिलेंडर पर 50 लाख खर्च, पर भुगतान नहीं

इंदौरएक घंटा पहले
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एमटीएच कोविड अस्पताल

एमटीएच कोविड अस्पताल में 50 लाख से ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदी की गई लेकिन बिलों का भुगतान नहीं किया। यह अस्पताल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है, जबकि शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग को इस अस्पताल को शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए ताबड़तोड़ पलंग, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए। सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए।

अब जब भुगतान की बारी आई तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि खरीदी स्वास्थ्य विभाग ने की थी। सप्लायर भी परेशान हो रहा है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया का कहना है कि हमने राज्य शासन को पत्र लिखा है। वहां से अनुमति मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। वह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के अधीन नहीं है, इसलिए भोपाल से अनुमति जरूरी है।

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