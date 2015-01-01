पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

डीएवीवी में सीईटी कोर्स की काउंसलिंग पूरी:500 सीटें अब भी खाली, प्रमुख कोर्स में कुछ ही सीटें

इंदौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेस टेस्ट (सीईटी) में शामिल कोर्सेस की दूसरी काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब भी 500 से ज्यादा सीटें खाली हैं। एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी और एमबीए एमएस जैसे कोर्स की औसत पांच से छह सीटें ही खाली हैं, जबकि करीब 10 कोर्स ऐसे हैं, जिनकी 20 से 50 तक सीटें खाली हैं। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर खाली सीटों की लिस्ट जारी करेगी। फिर सीएलसी राउंड का तारीख के अनुसार पूरा शेड्यूल रहेगा।

यह राउंड विभाग स्तर पर होगा। दूसरा राउंड पूरा होने के बाद 1800 से ज्यादा सीटें भर चुकी हैं। पहले दौर में 10 हजार 80 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि दूसरे दौर में 4050 रजिस्ट्रेशन हुए। फिलहाल बीकॉम ऑनर्स, एमबीए एमएस, बीए एलएलबी, बीए ऑनर्स इकॉनामिक्स एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस इकॉनामिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेस जैसे कोर्स की 90 प्रतिशत से ज्यादा सीटें भर गई हैं। आईआईपीएस, आईएसएम, स्कूल ऑफ लॉ, इकॉनामिक्स, एसजेएमसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, कॉमर्स, डेटा साइंस विभाग के लिए यह प्रक्रिया चल रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें