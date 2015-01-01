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स्वच्छ सर्वेक्षण 2021:सांवेर के 6 गांवों को सिंचाई के लिए मिलेगा ट्रीटेड पानी

इंदौरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन में ट्रीटेड पानी के 30 प्रतिशत रियूज की शर्त पूरी करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में सांवेर तहसील के छह गांवों को ट्रीटेड पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस संबंध में गुरुवार को समीक्षा बैठक ली।

कबीटखेड़ी एसटीपी प्लांट से 245 एमएलडी ट्रीटेड पानी किसानों को कृषि कार्य के दिया जाएगा। प्रथम चरण में सांवेर तहसील के भानगढ़, जांखिया, भांगिया, शक्करखेड़ी, रामपीपल्या व बारोली गांव के किसान इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यहां के 400 किसानों की अनुमानित लगभग 1950 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। अभी तक वे बोरिंग व कुओं के माध्यम से सिंचाई कर रहे थे।

मई-जून में ही बोरिंग सूखने के कारण सिंचाई के अभाव में किसानों की फसलें प्रभावित होती थीं। एसटीपी का ट्रीटेड पानी का पीएच नार्मल पानी के जैसा होगा। यह पानी सामान्य नदी के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के जैसा ही होगा। बैठक में कृषि विस्तार अधिकारियों ने बताया कि ट्रीटेड पानी उपलब्ध कराने के बाद किसान फसलें अधिक पैदा कर सकेंगे तथा वर्ष में दो के स्थान पर तीन फसलें ले सकेंगे। बोरिंग के पानी में हार्डनेस ज्यादा होने से फसलों की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती थी।

पाइप लाइन का काम जल्द पूरा करें : बैठक में कलेक्टर ने पाइप लाइन डालने का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। किसानों को उक्त ट्रीटेड पानी की उपयोगिता बताने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व विभाग का स्टाफ गांव में कैम्प लगाकर पानी की उपयोगिता बताने के लिए कैम्प लगाएंगे।

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