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वेस्ट से बेस्ट की तैयारी:ट्रीटेड वाटर से चलेंगे शहर में 7 बड़े फाउंटेन

इंदौर36 मिनट पहले
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indore municipal corporation
  • विजयनगर से बापट चौराहे के बीच लगेंगे सभी फाउंटेन

स्वच्छता सर्वे में 4 बार नंबर वन बन चुके इंदौर ने पांचवी बार नंबर वन बनने के लिए वेस्ट से बेस्ट पर काम शुरू किया है। इसके तहत नगर निगम अब शहर से निकलने वाले सीवरेज के पानी का इस्तेमाल शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए करने जा रहा है। नगर निगम शहर के विजयनगर चौराहे से लेकर बापट चौराहे के बीच में सात स्थानों पर फाउंटेन लगाएगा। इन सभी फाउंटेन में सीवरेज के ट्रीट किए हुए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा।

नगर निगम ने शहर में गंदे पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए मेघदूत गार्डन के पीछे एक प्लांट लगाया है। जिसमें ट्रीट किया हुआ पानी स्टोरेज करने के साथ ही उसके सप्लाय की व्यवस्था भी की गई है। इससे अभी तक मेघदूत गार्डन और आसपास के 20 उद्यानों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। अब नगर निगम ने तय किया है कि इससे एक लाइन विजयनगर चौराहे से लेकर बापट चौराहे तक डाली जाए। इस लाइन के बीच में ही शहर में सात स्थानों पर फाउंटेन लगाए जाएंगे। जिनमें ट्रीट किया हुआ पानी ही इस्तेमाल किया जाएगा।

ये सभी फाउंटेन विजयनगर चौराहे से लेकर बापट चौराहे के बीच में लगाए जाएंगे। इनमें मेघदूत गार्डन के सामने ग्रीन बेल्ट में बंद पड़े फाउंटेन को शुरू किया जाएगा। विजयनगर चौराहे पर बीआरटीएस के हिस्से में दो फाउंटेन, मेरियट होटल के पास में चाट चौपाटी पर ग्रीन बेल्ट में दो जगह पर और सयाजी प्लाजा के सामने दो जगह पर ये फाउंटेन बनाए जाएंगे।

इन सभी का काम नगर निगम अगले सप्ताह से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें मेघदूत गार्डन के सामने की ओर स्थित फाउंटेन के वर्तमान स्वरूप को खत्म करते हुए इसे नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री अनूप गोयल के मुताबिक इन सात स्थानों के अलावा भी शहर में अलग-अलग स्थानों पर इस तरह के फाउंटेन लगाने की तैयारी भी की जा रही है।

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