पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना अपडेट:89 नए केस, 4 मौत; अक्टूबर में काेराेना की दर 9% थी, 6 नवंबर तक 2% हुई

इंदौर42 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतीकात्मक फोटो

शहर में शनिवार को कोरोना के 89 नए मरीज सामने आए हैं। चार मौत भी हुई है। भाजपा नेता घनश्याम परिहार का कोरोना से निधन हो गया। वे राजपूत समाज में काफी सक्रिय रहे। हालांकि संक्रमण फैलने और नए पॉजिटिव मरीज मिलने की दर में तेजी से गिरावट आई है।

अक्टूबर माह में 1 लाख 4 हजार सैंपल की जांच की गई थी। इसमें 9644 मरीज सामने आए थे और पॉजिटिव दर 9 फीसदी से ज्यादा थी। वहीं नवंबर के छह दिनों में 18 हजार 818 सैंपल की जांच की गई और इसमें केवल 409 मरीज सामने आए। संक्रमण की दर केवल 2.17 फीसदी रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार 5% से कम की पॉजिटिव दर का मतलब होता है कि संक्रमण का फैलाव नियंत्रण में है। शहर में 28 अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रतिदिन सौ से कम मरीज मिले हैं। इसके पहले हर दिन 400 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। कम मरीज मिलने से जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1705 हो गई, जो सितंबर मध्य में 5 हजार से अधिक हो गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें