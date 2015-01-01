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बिजली:मांग बढ़ने से 24 घंटे में 9 करोड़ 90 लाख यूनिट खर्च

इंदौरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • कंपनी के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम मांग 5750 मेगावाट दर्ज की गई

दिवाली के कारण बाजार, घरों, शॉपिंग मॉल्स में बिजली की खपत बढ़ी है। वहीं औद्योगिक उत्पादन बढ़ने, रबी सीजन में सिंचाई होने से भी बिजली की मांग बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 15 जिलों में कुल 9 करोड़ 90 लाख यूनिट बिजली वितरित की है।

नवंबर में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को अधिकतम मांग 5750 मेगावाट दर्ज की गई। वहीं 24 घंटों में रिकॉर्ड 9.90 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति की गई। यह एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा है। आपूर्ति की मॉनिटरिंग एवं फाल्ट होने पर जल्दी सुधार कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं।

पिछले चौबीस घंटों के दौरान इंदौर जिले में सवा करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ है। इसी दौरान उज्जैन और धार जिले में भी एक करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली वितरित हुई। देवास में 93 लाख, खरगोन में 86 लाख, रतलाम में 81 लाख यूनिट बिजली वितरित की गई। अन्य जिलों में 30 से 60 लाख यूनिट बिजली वितरित हुई।

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