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जूनी इंदौर ब्रिज के पास की घटना:बीपी लो होने से बेहोश हुआ 9 साल का बच्चा, सिपाही ने पहुंचाया अस्पताल

इंदौरएक घंटा पहले
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सांकेतिक फोटो

जूनी इंदौर ब्रिज के पास गुरुवार दोपहर नौ साल के बच्चे को बेहोश देख डिस्ट्रिक स्पेशल ब्रांच (डीएसबी) के सिपाही रितेश चौहान उसे लेकर एमवायएच पहुंचे।

डॉक्टरों ने बच्चे का बेहोशी का कारण बीपी लो होना बताया। उनका कहना था कि अगर समय पर बच्चे को इलाज नहीं मिलता तो वह कोमा में जा सकता था। सिपाही ने बच्चे का इलाज कराने के बाद उसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया।

इसके बाद पता चला कि बच्चा कलेक्टर ऑफिस के पीछे गली नंबर एक में रहने वाले अमालुद्दीन का बेटा अलतमस है। परिजन और बच्चे की बात से पता चला कि साइकिल चलाते समय बच्चे का साथियों से विवाद हो गया था। उन्होंने उसके सिर पर मार दिया था, जिससे उसे अंदरूनी चोट आई थी।

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