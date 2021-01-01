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फर्जीवाड़ा:बिजली चोरी का फर्जी केस बनाया फिर शिकायतकर्ता को दी धमकी

इंदौर3 घंटे पहले
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  • आदेश के बाद भी देवास नहीं गया, यहीं कर रहा था जांच

पिछले दिनों स्कीम नंबर 71 में बिजली कंपनी के विजिलेंस विंग ने एक पुलिसकर्मी के घर का बिजली चोरी का फर्जी केस बनाया था। तटस्थ टीम ने इसकी जांच की तो किसी तरह की चोरी नहीं मिली थी। विजिलेंस के चीफ इंजीनियर ने गलत केस बनाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को देवास भेजने की बात कही थी, लेकिन शनिवार को कर्मचारी जुनैद मानवता नगर में घरों की जांच कर रहा था।

कायतकर्ता पुलिस कर्मी मो. नौशाद हुसैन को इसकी जानकारी मिली तो जुनैद का वीडियो बना लिया। इस पर जुनैद ने उसे जान से मारने की धमकी दी। नौशाद ने कनाडिया पुलिस को आवेदन किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इस आउटसोर्स कर्मचारी ने फर्जी केस बनाकर 48 हजार रुपए का बिल थमा दिया था। जांच के बाद इसे आठ हजार का कर दिया गया था। विजिलेंस की ही टीम ने जांच में केवल लोड बढ़ाना पाया था। शनिवार को विजिलेंस की टीम मानवता नगर में जांच कर रही थी। नौशाद भी ड्यूटी के सिलसिले में उसी इलाके में थे।

वीडियो बनने के बाद जुनैैद ने धौंस दी कि इसे बिजली अधिकारियों को सौंपा तो जान से मार दूंगा। कनाडिया पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सोमवार को जुनैद तो तलब किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी तरह के दो मामले सामने आए थे। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी बकायादारों के यहां वसूली करने जाता था। बाद में सेटिंग करके के काटे गए कनेक्शन को वापस जोड़ दिया

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