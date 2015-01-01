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आईआईएम:ईपीजीपी छात्रों के लिए शुरू हुआ एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम

इंदौर2 दिन पहले
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आईआईएम इंदौर के ईपीजीपी छात्रों के लिए एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत पिछले दिनों वर्चुअल तरीके से की गई। आईआईएम ने इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोक्कोनी के मैनेजमेंट स्कूल, एसडीए बोक्कोनी के साथ मिलकर यह प्रोग्राम शुरू किया है। ये एडवांस्ड लीडरशिप प्रोग्राम ईपीजीपी (एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम) के इंटरनेशनल इमशर्न का एक हिस्सा है।

कोरोना की वजह से ऑनलाइन करवाए जा रहे इस कार्यक्रम में कुल 68 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके शुभारंभ अवसर पर आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय, प्रोफेसर सौम्यारंजन दाश सहित एसडीए बोक्कोनी के प्रोफेसर भी मौजूद थे। आईआईएम के निदेशक ने इस मौके पर कहा- इस कार्यक्रम की शुरुआत जिम्मेदार मैनेजमेंट लीडर तैयार करने के उद्देश्य से की गई जो समानता के आधार पर शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में सहयोग कर सकें।

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