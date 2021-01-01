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सर्दी से मिलेगी राहत:4 दिन कोल्ड डे के बाद दिन-रात के पारे में उछाल, इस सीजन में तापमान का न्यूनतम स्तर 7.2 डिग्री रहा, फरवरी में बादल छाने के साथ बढ़ेगा तापमान

इंदौर2 घंटे पहले
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आसमान साफ होने से सूर्य की रोशनी तेज होने लगी है, इस कारण ठंड का असर कम होने लगा है। - Dainik Bhaskar
आसमान साफ होने से सूर्य की रोशनी तेज होने लगी है, इस कारण ठंड का असर कम होने लगा है।

दिसंबर के अंतिम पांच और जनवरी अंत के भी इतने ही दिन चुभनभरी ठंड रही। लगातार चार दिन कोल्ड डे के बाद 31 जनवरी काे ठंड में राहत मिली और दिन सहित रात के पारे में हलका इजाफा हो गया। हालांकि इस बार ठंड पिछले एक दशक के मुकाबले कम रही। इस सीजन में एक भी दिन शीतलहर नहीं चली। जबकि इंदौर के पड़ोसी धार, उज्जैन, खंडवा में दो से तीन बार शीतलहर रही। फरवरी में ना सिर्फ ठंड कमजोर होगी, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल भी छाएंगे और तापमान बढ़ेगा।

इस सीजन में तापमान का न्यूनतम स्तर 7.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। वहीं, अधिकतम तापमान भी सामान्य से 22.3 डिग्री तक गया जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 और अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम हो तो शीतलहर मानी जाती है। पिछले 10 सालों में रात का तापमान 5 से 6 डिग्री तक गया है। वहीं, अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री तक भी गया है। इसी वजह से एकाध दिन शीतलहर की स्थिति बनी। पिछले दो वर्षों को ही लें तो 28 और 29 दिसंबर के दिन शीतलहर चली थी। दिन का तापमान 20 डिग्री तक चला गया था, जबकि रात का तापमान 6 से 7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था।

दिन का पारा 26.2 तो रात का पारा 9.5 पर पहुंचा
रविवार को दिन और रात दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को पारा 22.3 डिग्री था। शनिवार को इसमें वृद्धि हुई और 24.3 डिग्री तक पहुंचा। रविवार को इसमें और सुधार हुआ। यह 26.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं रात की बात करें तो शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था। शनिवार को यह 9 डिग्री दर्ज किया गया। अगली ही रात यह बढ़कर 9.5 पर पहुंच गया।

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