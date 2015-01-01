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सेवा:सरस्वती नदी की सफाई के बाद किनारे पर लगाए जा रहे पांच हजार पौधे

इंदौरएक घंटा पहले
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सरस्वती नदी के 12.4 किमी के क्षेत्र में नौ स्थानों पर नगर निगम की टीम द्वारा गहन पौधारोपण शुरू कर दिया गया है। इससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप भी सामने आएगा। यहां उद्यान विभाग द्वारा पांच हजार से ज्यादा छोटे और बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं।

उपायुक्त उद्यान कैलाश जोशी ने बताया, नदी के किनारों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले बिजलपुर के हिस्से में तीन हजार पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे 12.4 किमी के रूट में नौ स्थान चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों को बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा, ताकि लोग यहां आकर बैठ सकें। तेजपुर गड़बड़ी पुल के आसपास छोटे और बड़े पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके आगे अमितेष नगर में रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। यहां पर बोटिंग की भी प्लानिंग है।

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