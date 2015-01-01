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क्राइम:हादसे के बाद सड़क किनारे खड़ी बाइक चुरा ले गए बदमाश

इंदौर4 घंटे पहले
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राहगीरों ने हादसे में घायल व्यक्ति की बाइक सड़क किनारे रख दी। कुछ दिन बाद घायल व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद परिजन बाइक देखने गए तो वहां नहीं थी। कोई बाइक चुरा ले गया।

चंदन नगर पुलिस ने बिचौली मर्दाना निवासी धर्मेंद्र बालोदिया (37) की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया है। धर्मंद्र ने पुलिस को बताया कि 21 सितंबर की सुबह उसके पिताजी रणजीत सिंह बालोदिया बाइक से इंदौर से सरदारपुर जिला धार जा रहे थे, तभी एसआर पेट्रोल पंप के पास धार रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसमें वे घायल हो गए थे।

तब आम लोगों ने उनकी बाइक पेट्रोल पंप के पास धार रोड किनारे खड़ी कर दी थी। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। बाद में जब परिजन बाइक लेने गए तो वह वहां नहीं थी।

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