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तस्कर भाई गिरफ्तार:अजमेर में ग्राहकों के साथ पर्यटकों को ड्रग्स मुहैया कराने वाले तस्कर को इंदौर पुलिस ने पकड़ा

इंदौरएक घंटा पहले
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इंदौर पुलिस ने अजमेर से पकड़े तस्कर भाई। - Dainik Bhaskar
इंदौर पुलिस ने अजमेर से पकड़े तस्कर भाई।

इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने 70 करोड़ एमडी ड्रग्स मामले में दो तस्करों को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर भाई होने के साथ लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे। दोनों के ही खिलाफ कई पुलिस केस पहले से दर्ज है। इसमें से एक भाई अजमेर में बस स्टैंड पर नाश्ते की दुकान चलाने की आड़ में ड्रग्स का कारोबार करता था। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है और संभावना है कि कुछ ओर भी ड्रग्स सप्लायर के नाम उजागर हो सकते है। पकड़ा गया एक आरोपी हत्या भी कर चुका है।

एएसपी क्राइम गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि आरोपी तस्करी के रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे। पिछले दो साल में मध्यप्रदेश और राजस्थान में लाखों रुपए की ड्रग्स सप्लाई कर चुके हैं। आरोपी खुर्शीद अजमेर बस स्टैंड की आड़ में ड्रग्स बेचता था। इसके खिलाफ 10 गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि रज्जाक पर 30 मामले दर्ज हैं। ये पर्यटकों को ड्रग्स सप्लाई करते थे। इसने कुछ बड़े तस्करों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम अजमेर भेजी जा रही है।

खुर्शीद आलम उर्फ कुड़ी बाबा: दस प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन

एएसपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि खुर्शीद आलम उर्फ कुड़ी बाबा खान पिता अहमद नूर (46) को अजेमर से हिरासत में लिया। आरोपी कक्षा आठवीं तक पढ़ा है तथा रोडवेज बस स्टैंड अजमेर पर चाय एवं नाश्ते की दुकान चलाता है। चाय नाश्ते की दुकान की आड़ में आरोपी पहले से ब्राउन शुगर, गांजा और चरस बेचने का अवैध धंधा करता था। इस अवैध कारोबार के चलते आरोपी कई बार पुलिस गिरफ्त में आया जिसके विरुद्ध अब तक राजस्थान के थाना सिविल लाइन अजमेर, थाना कोतवाली, थाना क्लॉक टाॅवर, थाना अलवर गेट, थाना प्रताप नगर एवं थाना पुष्कर में लगभग दो दर्जन अपराध दर्ज है। आरोपी ने बताया कि वह कई मामलों में सजायाफ्ता भी रहा है तथा वर्तमान में इसके विरुद्ध लगभग 10 प्रकरण अलग-अलग धाराओं में न्यायालय में विचाराधीन है।

महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश के तस्करों से संपर्क

आरोपी खुर्शीद ने पुलिस को बताया कि वह अब तक राजस्थान के विभिन्न जिलों में 10 क्विंटल से अधिक गांजा एवं 15 से 20 किलो के आसपास अवैध चरस बेच चुका है। वर्तमान में एमडी ड्रग्स की तस्करी एवं बिक्री कर रहा था। आरोपी ने बताया कि वह अजमेर में दरगाह पर आने वाले देशी- विदेशी पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों को भी ड्रग्स मुहैया कराता था। आरोपी ने कबूला है कि वह राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तस्करों के संपर्क में था जिनसे ड्रग्स खरीदता था तथा उन्हें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता था। कभी-कभी नकद में भी लेन-देन करना आरोपी ने स्वीकार किया है। आरोपी के अनुसार अजमेर में गांजा, चरस, भांग, हेरोइन और एमडी ड्रग्स का नशा काफी लोगों द्वारा किया जाता है। आरोपी अब तक तकरीबन पचास लाख रुपए से अधिक की ड्रग्स खपा चुका है।

रज्जाक: ​​​​स्वयं नशे का बन गया आदी

दूसरा आरोपी रज्जाक पिता अहमद नूर (52) अजमेर से गिरफ्तार किया गया है जो कि आरोपी खुर्शीद आलम का भाई है। यह दोनों भाई कई सालों से ड्रग्स तस्करी कर रहे हैं। आरोपी रज्जाक पर लगभग 29 अपराध अजमेर एवं उसके अन्य सीमावर्ती जिलों में पहले से दर्ज हैं। आरोपी ने कबूल किया कि वह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के तस्करों के संपर्क में था, जिनसे उसने अब तक लगभग 10 किलो से अधिक ड्रग्स खरीदी है तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों में सप्लाई भी कर दी है। आरोपी अजमेर की दरगाह पर आने वाले जायरीन लोगों के साथ रहकर यह स्वयं ड्रग्स का नशा करने का आदी हुआ। उसने महसूस किया कि एमडी ड्रग्स के नशे के बाद शरीर में फुर्ती आती है। उसने अन्य राज्यों के तस्करों से संबंध बनाकर ड्रग्स खरीदी शुरू की और अजमेर में आने वाले विभिन्न देशों के पर्यटकों को पुड़िया बनाकर ड्रग्स बेचना आरंभ किया। धीरे-धीरे राजस्थान के कई जिलों में अपने संपर्क स्थापित कर लिए, जिनके माध्यम से वह ड्रग्स का अच्छा खासा मार्केट तैयार कर चुका था।

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