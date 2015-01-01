पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यात्रियों के लिए सुविधा:इंदौर से दिल्ली के लिए आज से एक और फ्लाइट शुरू होगी

इंदौर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

इंदौर से दिल्ली के लिए 18 दिसंबर से एक नई फ्लाइट और शुरू होगी। यह फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस संचालित करेगी और 27 मार्च तक नियमित चलेगी। दिल्ली से फ्लाइट शाम 4.10 बजे उड़ान भरकर 5.35 बजे इंदौर आएगी। इंदौर से शाम 6.05 बजे रवाना होकर शाम 7.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर अर्यमा सान्याल के अनुसार इस नई फ्लाइट के शुरू होने से अब इंदौर-दिल्ली के बीच 16 फ्लाइट हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फ्लाइट इंदौर से दिल्ली के लिए है। इंडिगो एयरलाइंस की चेन्नई और बैंगलुरू फ्लाइट निरस्त रही। वहीं गो-एयरवेज की दिल्ली फ्लाइट भी निरस्त रही। मौसम खराब होने और कम बुकिंग होने के कारण एयरलाइंस ने ये फ्लाइट निरस्त कीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें