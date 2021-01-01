पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नई उड़ान शुरू:15 फरवरी से मुंबई के लिए इंदौर से एक और नई उड़ान शुरू, अब मुंबई के लिए 5 उड़ान हुई

इंदौर4 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

15 फरवरी से मुंबई के लिए इंदौर से एक और नई उड़ान शुरू होने जा रही है। इस उड़ान के बाद इंदौर से मुंबई के लिए 5 उड़ान हो जाएगी और किराया भी कम लगेगा।

इंदौर से अभी दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें हैं और धीरे-धीरे मुंबई के लिए भी उड़ानों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल इंदौर से अभी मुंबई के लिए इंडिगो एयरलाइंस ही उड़ान का संचालन कर रहा है।

इन उड़ानों में सुबह 7.10- 9.20 दोपहर 12.20 और शाम 5 बजे उड़ान रवाना होती है। इसके बाद अब एक और नई उड़ान विस्तारा एयरलाइंस लेकर आ रही है। यह उड़ान मुंबई-इंदौर-मुंबई रूट पर संचालित होगी। सुबह 7.50 बजे यह उड़ान मुंबई से इंदौर आएगी और फिर यहां से 8.30 बजे रवाना हो जाएगी। यानि सुबह के समय में एक और उड़ान मिल जाएगी। वर्तमान में मुंबई का किरायाा साढ़े 4 हजार रुपए के आसपास है और इस रूट पर अभी इंडिगो एयरलाइंस का ही कब्जा है। नई एयरलाइंस द्वारा उड़ान संचालित होने के बाद हो सकता है कि इंडिगो भी उड़ानों का किराया कम कर दें। वहीं कल से शिर्डी उड़ान भी शुरू कर दी गई है जो सुबह 9.45 बजे इंदौर आएगी और यहां से 10.10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं लखनऊ से दोपहर 2.25 बजे यह उड़ान इंदौर आएगी और फिर दोपहर 2.50 बजे शिर्डी के लिए रवाना हो जाएगी।

लॉकडाउन के पहले यह उड़ान संचालित की जा रही थी, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा था कि उड़ान का समय यात्रियों के हिसाब से नहीं था, इसलिए इसे पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser