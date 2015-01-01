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इंदौर:बेटमा पंचायत में दस्तावेज जांचने पहुंचे युवक को लौटते समय बदमाशों ने बाइक अड़ाकर रोका, रॉड से हमला कर भागे

इंदौर37 मिनट पहले
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पुलिस को शंका है कि दस्तावेजों से जुड़े लोगों ने ही युवक पर हमला किया होगा।

बेटमा की नगर पंचायत से दस्तावेजों की तस्दीक के लिए गए एक युवक पर लौटते वक्त अचानक बाइक सवारों ने हमला कर दिया। पुलिस को शंका है कि इसी दस्तावेजों से जुड़े लोगों ने हमला किया होगा। वहीं, एक अन्य मामले में साउथ तुकोगंज क्षेत्र में बाइक और एक्टिवा में टक्कर हो गई। इसी विवाद में एक्टिवा चालक ने फोन लगाकर अपने दोस्तों को बुला लिया और बाइक सवार को जमकर पीटा। दाेनाें ही मामलाें में पुलिस जांच कर रही है।

चंदन नगर पुलिस ने चर्चित (26) पिता राजशेखर शास्त्री निवासी 03/1 मल्हारगंज की शिकायत पर बाइक के चालक औऱ उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। चर्चित ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त गौरव चौहान के साथ एक्टिवा से बेटमा नगर परिषद में दस्तावेज अवलोकन के लिए गया था। वहां पर पंचोलिया ने उसे दस्तावेज देने से मना कर दिया। इसके बाद वह दोस्त गौरव के साथ इंदाैर के लिए निकला। जब वे दोनों नावदा पंथ ब्रिज के यहां पर पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार अाए। उन्होंने चर्चित की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ाकर रोक लिया। फिर उसे गालियां देते हुए लोहे की राॅड से हमला कर दिया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे बचाया। इसके बाद वह थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई।

विवाद के बाद युवक को पीटा
तुकोगंज पुलिस ने मामले में विकाश पिता कैलाश नारायण निवासी 202 युक्ति वैली -2 श्री जी वैली बिचौली मर्दाना की शिकायत पर एक्टिवा के चालक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विकास ने बताया कि विवाद में उसके हाथ और कंधे पर चोट आई है। पुलिस अब नंबर के आधार पर एक्टिवा वाले की तलाश कर रही है।

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