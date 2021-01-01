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भक्ति-भाव और दान:राम मंदिर निर्माण के लिए 30 मजदूरों ने अपनी एक दिन की दिहाड़ी समर्पित की, बोले - प्रभु के मंदिर के लिए हम सब को आगे आना होगा

इंदौर43 मिनट पहले
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राम मंदिर निर्माण के लिए यूं तो लोग लाखों, करोड़ों रुपए तक दान दे रहे हैं, लेकिन बेटमा के 30 मजदूरों ने आस्था, भक्ति और समर्पण की जो अनूठी मिशाल पेश की है, वह अद्भुत है। इन दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी एक दिन की कमाई प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की है। इनकी भक्ति ने यह साबित कर दिया है कि समर्पण के लिए आपका धनवान होना जरूरी नहीं है। इसके लिए बस हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही काफी है।

मजदूर यहां पर अभी आलू निकालने का काम कर रहे हैं।
मजदूर यहां पर अभी आलू निकालने का काम कर रहे हैं।

बेटमा के ग्राम मोथला के 30 मजदूरों ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी एक दिन की मेहनत प्रभु श्रीराम के चरणों में अर्पित की है। मजदूरों की प्रभु के प्रति इस भावना की जानकारी जब बेटमा प्रवास पर पहुंचे इंदौर अर्चना संघ कार्यालय के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश सोलापुरकर को लगी तो वे इन राम भक्तों से मिलने मोथला पहुंचे और खेत पर जाकर इनका अभिनंदन किया।

राम मंदिर निर्माण की जानकारी लगी तो इन्होंने सहयोग राशि देने का मन बनाया।
राम मंदिर निर्माण की जानकारी लगी तो इन्होंने सहयोग राशि देने का मन बनाया।

मजदूरों ने कहा कि जब हमें पता चला कि राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है तो हम सब ने तय किया कि हम भी मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। इसके बाद हमने अपनी एक दिन की मजदूरी मंदिर निर्माण के लिए दान की। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, हम सबको सहयोग तो करना ही होगा। वहीं, मजदूरों से मिलने पहुंचे सोलापुरकर ने कहा कि जब हमें यह पता चला कि मजदूर अपने एक दिन दिहाड़ी मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो मैं इनसे मिले बिना खुद को रोक नहीं पाया। हम सीधे खेत पर पहुंचे और इनसे मिले।

इन्होंने भी किया दान

  • राम मंदिर निर्माण के लिए मप्र में बसंत पंचमी से धनसंग्रह की शुरुआत हुई है।
  • इंदौर के उद्योगपति विनोद अग्रवाल ने एक करोड़ रु. दिए हैं।
  • रसोमा लेबोरेटरी के एमडी महेशचंद्र शास्त्री ने 1 लाख रु. समर्पण निधि सौंपी।
  • खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन ने राम मंदिर निर्माण में 5 लाख 101 रुपए का दान दिया है।
  • थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर ने 51 हजार रु. की राशि दी।
  • श्री दत्त माउली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान के अण्णा महाराज ने 101001 रु. की राशि भेंट की।
  • पूर्व पार्षद सपना ठाकुर ने 51 हजार रुपए दिए।
  • बापट चौराहा निवासी हेमंत अत्रिवाल परिवार ने 1 लाख 11 हजार राशि का चेक सौंपा।
  • एमवाय अस्पताल की रिटायर्ड नर्स 75 वर्षीय शकुंतला दुबे ने एक लाख रुपए समर्पण निधि दी।
  • पांच लाख की सहयोग राशि गोयल नगर के ओमप्रकाश बंसल परिवार ने दी है।
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