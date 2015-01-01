पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:इंटरनेशनल एयर कार्गो प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, मुंबई के बजाय इंदौर से एक्सपोर्ट करें : लालवानी

इंदौर12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कंपनियों के साथ की बैठक
  • कंपनियों के साथ की बैठक, उद्योगपति इंदौर आकर देखेंगे व्यवस्थाएं

इंदौर से इंटरनेशनल एयर कार्गो फ्लाइट की शुरुआत 25 दिसंबर से होगी। इससे पहले सांसद शंकर लालवानी ने पीथमपुर पहुंचकर एसईजेड और नॉन एसईजेड की कंपनियों के साथ बैठक की। उनसे मुंबई के बजाय इंदौर के इंटरनेशनल एयर कार्गो का इस्तेमाल करने की बात कही। साथ ही समस्याओं पर भी चर्चा की। बैठक में मौजूद अधिकारियों से इसके समाधान के लिए कहा।

सांसद लालवानी ने कहा- इंटरनेशनल एयर कार्गो शुरू होने के साथ ही अब पूरी दुनिया में माल भेजना आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा अवसर है जो सिर्फ इंदौर ही नहीं, आसपास के उद्योगों और किसानों की किस्मत बदल सकता है। इंदौर से इंटरनेशनल एयर कार्गो की सुविधा शुरू होने पर विदेशों में एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा। कारोबारियों ने कहा कि वे जल्द ही इंदौर एयरपोर्ट पर आकर व्यवस्थाएं देखेंगे। बैठक में एमपीआईडीसी के एमडी रोहन सक्सेना, सिम्बायोटिक के अनिल सतवानी, इंदौर एयरपोर्ट कार्गो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें