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मुठभेड़:बाइक चोरी कर भागे कंजर गैंग का सुबह 5 बजे नेहरू नगर में हुआ पुलिस से सामना, सिपाही ने ललकारा तो तलवार लहराते 15 मिनट किया संघर्ष

इंदौर16 मिनट पहले
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एमआईजी पुलिस कंजरों से निपटने के लिए अब नई रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही सीसीटीवी भी तलाशे जा रहे हैं। - Dainik Bhaskar
एमआईजी पुलिस कंजरों से निपटने के लिए अब नई रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही सीसीटीवी भी तलाशे जा रहे हैं।
  • एमआईजी थाने का मामला, सेट पर पाइंट चलाने के बाद पुलिस पीछे लगी, पर चकमा दे गए बदमाश

परदेशीपुरा क्षेत्र से बाइक चुरा कर ले जा रहे 5 कंजूरों का एमआईजी पुलिस के 4 जवानों से आमना-सामना हो गया। पुलिस के जवानों ने कंजरों को देख ललकारा, तो बदमाश भी आमने-सामने हो गए। एक सिपाही ने जैसे ही लट्ठ फेंककर मारा तो एक बदमाश ने तलवार निकाल ली। सिपाही ने हिम्मत दिखाकर बदमाश पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी बदमाश हवा में तलवार लहराते रहे 15 मिनट तक भिड़े और फिर तलवार के दम पर भाग निकले।

एमआईजी पुलिस के अनुसार घटना अलसुबह 5:30 बजे नेहरू नगर की है। एमआईझी थाने और आसपास के क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी होने के बाद टीआई विनोद दीक्षित ने अलसुबह प्रभात गश्त वालों के लिए पॉइंट लगाया था। उन्हें जानकारी मिली थी कि सुबह-सुबह कंजर गैंग बाइक चुरा कर ले जा रही है। इसलिए उनकी घेराबंदी करना है। इस पर एमआईजी थाने के 4 सिपाही बुधवार अलसुबह 5 बजे से अलग-अलग पॉइंट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें 3 बाइक पर पांच युवक जाते दिखे। वे संदिग्ध थे। उन्हें देखकर जवानों ने ललकारा। बदमाश रुके नहीं तो लट्ठधारी दो जवान उनके पीछे लगे। तभी आगे से आए दो जवानों ने उन्हे रोका।

आगे और पीछे दोनों तरफ से घिरा देख बदमाशों ने भी आमना-सामना करने की स्थिति बना ली। इस पर पीछे वाले एक सिपाही ने लट्ठ निकाला और बदमाश पर दे मारा। बदमाश ने बचने के लिए अपनी तलवार लहरा दी। लट्ठ से टकराने से तलवार आधी आड़ी हो गई, लेकिन बदमाश ने फिर भी हार नहीं माना। वह हवा में सिपाहियों के ऊपर तलवार लेकर लपकता रहा। इस पर सिपाही ने दूसरी बार फिर लट्ठ मारा, लेकिन तलवार के आगे वो टिक नहीं सका। फिर वह बदमाश तलवार लहराते हुए भागे। हालांकि एक बाइक पर एक ही बदमाश बैठा था। वह सिपाहियों से मुठभेड़ करने के दौरान एक बदमाश भागने के लिए रास्ता बनाने में कामयाब हुआ। उसने आगे के दो सिपाहियों को चकमा दिया। फिर अपनी बाइक पर तलवार लहराने वाले दो साथियों को बिठाया और सभी गली से होकर भाग निकले।

बदमाश परदेशीपुरा थाना क्षेत्र से चुराई बाइक को वहीं पर छोड़ गए। बदमाशों से संघर्ष कर रहे आगे के दो सिपाहियों ने बंदूक निकालकर फायर करना चाहा, लेकिन तब तक बदमाश गलियों में से होकर निकल चुक थे। फिर सिपाहियों ने सेट पर पॉइंट चलाया। पूरे शहर में घेराबंदी का प्रयास किया, लेकिन बदमाश भाग निकले। इस घटना के बाद से एमआईजी थाना क्षेत्र के सिपाही दहशत में हैं। उनका कहना है कि अब ज्यादा फोर्स लेकर निकलना होगा। लट्ठ से बदमाश काबू में नहीं आएंगे। इसलिए अब एमआईजी पुलिस के टीआई और अफसर कंजरों से निपटने के लिए नई प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं, घटना के वक्त कोई कैमरा नहीं था, जिससे बदमाशों के फुटेज नहीं मिले हैं। पुलिस अब आसपास के कैमरों को खंगाल कर उनकी तलाश कर रही है।

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