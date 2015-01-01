पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फायरिंग:भाजपा नेता गोलू शुक्ला के बेटे ने जन्मदिन में किए दो हवाई फायर

इंदौरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फायरिंग करता गोलू शुक्ला का बेटा

गार्डन में चल रही जन्मदिन पार्टी में भाजपा नेता गोलू शुक्ला के बेटे ने दो हवाई फायर किए। मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। शुक्ला के बेटे यश शुक्ला का दो दिन पहले जन्मदिन था। उसी रात को एक गार्डन में पार्टी हुई थी।

उसी पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक युवक यश को बंदूक लाकर देता है। यश इस बंदूक से लगातार दो फायर करता है। उसके बाद वह बंदूक वापस दे देता है। इस मामले में गोलू शुक्ला से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन लगातार बंद रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें