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बैंक नाेट प्रेस पर कोरोना इफेक्ट:मार्च 2021 तक 4400 मिलियन नाेट प्रिंट करना है बीएनपी को, अब तक 2400 मिलियन ही छपेे

इंदौर3 घंटे पहले
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  • नाेटबंदी के समय जैसे अधिकारी-कर्मचारी पूरी क्षमता से कर रहे हैं काम

लाॅकडाउन के बाद से बैंक नाेट प्रेस में नाेट छपाई उत्पादन पर असर पड़ा है। बीएनपी में काेराेना पाॅजिटिव मरीजाें के सामने आने के बाद से 3 माह पूरी क्षमता से नाेट छपाई का कार्य नहीं हाे सका है।

अधिकारी-कर्मचारियाें के संक्रमित हाेने के बाद नाेट प्रेस के अन्य कर्मचारियाें की सैंपलिंग भी हुई, उस समय भी उत्पादन पर असर पड़ा था। नाेट प्रेस में प्रतिदिन पाॅजिटिव कर्मचारी सामने आ रहे थे, उस समय भी नाेटाें का उत्पादन बंद नहीं किया था, क्याेंकि देश की आर्थिक गति देने का काम नाेट प्रेस ही करती है। उत्पादन बंद कर दिया जाता ताे देश में नाेटाें की किल्लत सामने आ जाती।

प्रतिदिन पाॅजिटिव मरीजाें के सामने आने के बाद जिला अस्पताल की टीम ने अधिकारी-कर्मचारियाें के रेंडम सैंपलिंग का काम शुरू किया गया था। नाेट छपाई का टाॅरगेट पूरा करने के लिए अब अधिकारी-कर्मचारी पूरी क्षमता के साथ काम में जुट गए हैं। गाैरतलब है कि वर्ष 2016 में नाेटबंदी के दाैरान नाेटाें की किल्लत काे दूर करने के लिए देवास बैंक नाेट प्रेस में अधिकारी-कर्मचारियाें ने 24 घंटे नाेट छपाई का कार्य देश सेवा की तरह किया था। उस समय एक शिफ्ट खत्म हाेने के बाद दूसरी शिफ्ट तत्काल शुरू हाे जाती थी। मशीनाें काे बंद नहीं करते हुए सतत नाेट छपाई का कार्य चलता रहा।

4500 मिलियन नाेट छपाई का टारगेट : देवास नाेट प्रेस में वर्ष 20-21 में नाेट छपाई का टाॅरगेट 4400 मिलियन तय किया था। टाॅरगेट वाले माह से देश में काेराेना वायरस ने दस्तक दे दी थी। शहर के सभी उद्याेग बंद हाे गए थे, किंतु नाेट प्रेस में नाेट छपाई का कार्य चलता रहा। अब तक नाेट प्रेस में करीब 2400 मिलियन नाेट छापे जा चुके हैं। काेराेना का असर कम हाेने पर नाेट छपाई कार्य पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है।

38 अधिकारी-कर्मचारी हाे चुके पाॅजिटिव
नाेट प्रेस में सबसे पहले सीआईएसएफ का जवान काेराेना पाॅजिटिव सामने आया था, जिसकी मृत्यु भी हाे गई। उसके बाद से अन्य कर्मचारी-अधिकारी व सीआईएसएफ के जवान भी चपेट में आने लगे। नाेट प्रेस में अब तक करीब 38 अधिकारी-कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान चपेट में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले भी पाॅजिटिव मरीज सामने आए थे। नाेट प्रेस में अधिकारी-कर्मचारी और सीआईएसफ के जवान मिलाकर करीब 1800 लाेग हैं। बीएनपी जनसंपर्क अधिकारी संजय भावसार ने बताया, नाेट छपाई का कार्य पूरी क्षमता से चल रहा है। जिस तरह से नाेटबंदी के समय नाेट छपाई का काम हुआ था, उसी तरह से इस समय भी कार्य चल रहा है।

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