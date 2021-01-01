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शार्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग:A-35 बिल्डिंग में आग से दुल्हन का पूरा सामान जलकर राख, बहन की शादी के लिए जयपुर जाने वाले थे

इंदौर10 मिनट पहले
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मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। - Dainik Bhaskar
मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी।

कैट रोड पर बुधवार रात फ्लैट में आग लग गई। आग में दुल्हन का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहां जेवर, कपड़े सहित नकदी भी रखा हुआ था। आग में ढाई लाख रुपए नकद भी जलकर राख हो गए। आरोप है कि मल्टी में पहले भी तीन बार शार्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है। बिल्डर ने सही मानकों के इलेक्ट्रिसिटी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से यहां लोगों की जान पर बनी हुई है।

कैट रोड स्थित ट्रेजर फेंटेसी कॉलोनी के A-35 बिल्डिंग में रात लगभग 1 बजे आग लगी। यहां देवेंद्र पिता नरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी के साथ किराए से रहते हैं। देवेंद्र पीथमपुर में एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। उनके अनुसार छोटी बहन की शादी है। रविवार को ही वह शादी के लिए जयपुर जाने वाले थे। बहन की शादी के लिए उन्होंने कपड़े, जेवर सहित अन्य सामान इकट्ठा किया था। शादी के लिए घर में ढाई लाख रुपए नकद भी रखे थे। देवेंद्र शर्मा रात को ड्यूटी से लौटे उसी दौरान उनकी पत्नी फ्लैट में से नीचे कुछ सामान ने आई थी तभी अचानक शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर राऊ से भी दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी। थोड़ी ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया।

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