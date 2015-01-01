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आयकर:सीए रिपोर्ट देरी से देने वाले ट्रस्ट, अस्पतालों को आयकर छूट के लिए एक मौका और

इंदौर4 घंटे पहले
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आयकर में छूट पाने के लिए चेरिटेबल ट्रस्ट, अस्पताल, स्कूलों को आॅडिट रिपोर्ट के साथ सीए की रिपोर्ट भी तय प्रारूप में फाइल करना होती है। एेसी संस्थाएं, जो यह करने से चूक गई थीं, उन्हें छूट निरस्त कर विभाग ने टैक्स की गणना शुरू कर दी थी। अब इन्हें राहत देते हुए सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस) ने रीजन के कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। साथ ही कहा है कि वह देरी से माफी पर और छूट देने के संबंध मंे इनके आवेदनों पर विचार कर 31 मार्च 2021 तक इसका निराकरण करें। यह सुविधा असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए दी गई है।

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