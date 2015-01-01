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सब्जियों से सस्ते फल:शिमला मिर्च 50 तो अनार, सेवफल 40 रुपए किलो तक बिक रहे थोक में

इंदौर15 मिनट पहले
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अन्नपूर्णा रोड के किनारे फल विक्रेता कतार से इस तरह रोज खड़े होकर फल बेचते हैं।
  • अनार की पांच तो सेवफल की आठ गाड़ियां हर दिन पहुंच रहीं चोइथराम मंडी

(विश्वनाथ सिंह) शहर में इन दिनों सब्जियों की तुलना में फल सस्ते मिल रहे हैं। बटला 100 से 120 रुपए प्रति किलो तो शिमला मिर्च 50 रुपए किलो तक मिल रही है। वहीं सामान्य क्वालिटी के सेवफल और अनार थोक में 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। इंदौर फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव नरेश फुंदवानी के मुताबिक नासिक से अनार आ रहा है। अनार की आवक गुजरात से भी शुरू हो गई है, लेकिन इसका दाना नरम होता है। ऐसे में मंडी में थोक में अनार 40 रुपए किलो में मिल रहा है। वर्तमान में अनार की पांच गाड़ियां रोज आ रही हैं, जिनमें चार हजार बक्से प्रतिदिन आ रहे हैं।

वहीं, कुछ हलका माल मंडी में 20 से 35 रुपए किलो तक में भी बिक रहा है। सेवफल की बात करें तो मंडी में यह 40 से 130 रुपए किलो तक में बिक रहा है। कश्मीर का डेलिसन सेवफल 40 रुपए किलो में आ रहा है। वहीं, हिमाचल का किन्नौर सेवफल बेस्ट क्वालिटी का 100 रुपए किलो में आ रहा है। इसकी आवक आठ गाड़ी प्रतिदिन हो रही है। इसमें पांच हजार बक्से औसत आ रहे हैं।

माैसम में ठंडक बढ़ने से मंडी में हरी सब्जियाें की आवक भी बढ़ी
इन दिनों मौसम में ठंडक बढ़ने के कारण चोइथराम सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की आवक बढ़ गई है। पालक, मैथी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बटला, लौकी, गिलकी, भिंडी, अरबी, शिमला मिर्च, ककड़ी और कद्दू भी शामिल है। असल में इंदौर के आसपास के क्षेत्रों बिजलपुर, पालिया, भानगढ़, कुम्हेड़ी और सांवेर रोड के अलावा मांगलिया, शिप्रा तक में हरी सब्जियों की खेती बड़ी मात्रा में होती है। यहीं से सब्जियां सीधे चोइथराम मंडी पहुंचती हैं। चोरल और सिमरोल के आसपास के क्षेत्रों से भी हरी सब्जियां इन दिनों चोइथराम मंडी पहुंच रही हैं। यह आवक फरवरी के अंत तक बनी रहेगी।

फिलहाल आवक काफी कम, इसलिए बटला महंगा
सब्जी मंडी थोक कल्याण व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मो. फारूक राइन का कहना है कि इन दिनों मंडी में सबसे महंगी सब्जी बटला और शिमला मिर्च है। बटला इन दिनों शिमला और दिल्ली से आ रहा है। इसके भाव 120 रुपए किलो के थोक मंडी में हैं। ऐसे में खेरची में यह 140 से 150 रुपए किलो तक में बिक रहा है। इसके 50 कट्‌टे प्रतिदिन आ रहे हैं। आम दिनों में 10 गाड़ी यानी 3000 कट्‌टे की आवक होती है।

यह आवक दिसंबर से जनवरी के बीच में होने लगती है। उस दौरान थोक में बटला 10 रुपए किलो और खेरची में 15 से 20 रुपए किलो तक में मिल जाता है। वहीं, शिमला मिर्च भी 50 रुपए किलो में बिक रही है जो कि सेवफल और अनार से महंगी है। इसके अलावा अलग हलकी क्वालिटी के अनार की बात करें तो वह भी 20 रुपए किलो तक में मिल रहा है, जबकि गोभी का फूल 25 रुपए और भिंडी 25 रुपए किलो थोक के भाव में मिल रहे हैं।

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