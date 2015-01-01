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बदलाव:देवी-देवताओं की जगह अब कार्टून और फिल्मी कैरेक्टर वाले पटाखे बाजार में

इंदौरएक घंटा पहले
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  • स्पाइडरमैन, छोटा भीम और डांसिंग लेडी की गूंज

चाइनीज पटाखों और देवी-देवताओं के स्टीकर लगे पटाखोें की बिक्री पर प्रतिबंध होने से बाजार में ट्रेंड बदला है। लक्ष्मी छाप बाजार से गायब हुआ है तो उसकी जगह अब कार्टून, फिल्मी कैरेक्टर ने ली है। वहीं देशी पटाखों की भरमार है। व्यापारियोें का कहना है कि देवी देवताओं के चित्र वाले बम पर रोक लगने से पटाखों के ऊपर का लेबल यानी स्टीकर बदलकर पैकिंग हुई है। पटाखों की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी गूंज वही पुरानी होगी। अब लेडी, डांिसंग लेडी नाम के पटाखों की बिक्री हो रही है।

इनमें स्पाइडरमैन, मास और काल एटम बम भी पसंद किया जा रहा है। थोक व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने इसकी सप्लाय नहीं ली है। थोक व्यापारियों का कहना है कि वे भी किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। इसलिए जो पटाखे जनभावनाओं को आहत करते हैं उनकी बिक्री नहीं कर रहे हैं।

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