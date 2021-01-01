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मिलावट के खिलाफ अभियान:अजब-गजब नमकीन, लाडू महाराज और कैलाश ग्रेन सहित सात के खिलाफ केस

इंदौर3 घंटे पहले
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  • 20 दिन पहले लिए सैंपल, मिस ब्रांडिंग तो कहीं अमानक स्तर के मिले खाद्य पदार्थ

मिलावट के खिलाफ चल रही मुहिम में रविवार को शहर व आसपास के छह थाना क्षेत्रों में सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें महू के अजग-गजब नमकीन संचालक, 60 फीट रोड के लाडू महाराज समेत 7 संस्थान शामिल हैं। इनके उत्पादों में या तो मिस ब्रांडिंग मिली या फिर खाद्य पदार्थ मानक स्तर से कम के मिले। एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया कि 20 दिन पहले सैंपल लिए थे। रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि महू के अजब गजब नमकीन से खट्‌टा मीठा मिक्चर पर मिस ब्रांडिंग को लेकर प्राेपराइटर चेतन राठौर के खिलाफ महू थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। सांवेर रोड की मेसर्स बापू इंडस्ट्रीज में विक्रांत जीरा पर मिस ब्रांडिंग के चलते फर्म के प्रोपाइटर महेश चेलानी पर बाणगंगा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। 60 फीट रोड के लाडू महाराज प्रतिष्ठान पर मावा मानक स्तर से कम का मिला। इस पर दुकान मालिक लाडू महाराज पर एरोड्रम थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। खुड़ैल में फर्म कैलाश ग्रेन में डूरम क्वालिटी के गेहूं के आटा के पैकेट पर मिस ब्रांडिंग होने से फर्म केगोविंद कुमावत पर खुड़ैल थाने में प्रकरण दर्ज किया।

आजाद नगर में पालीवाल स्वीट्स पर दूध का सैंपल फेल हो गया। यहां मानक से कम गुणवत्ता का दूध मिला। इस पर दुकान संचालक भवानी शंकर पुरोहित पर प्रकरण दर्ज किया गया। मल्हारगंज में सत्यम स्वीट्स पर दूध कतली में मिस ब्रांडिंग के चलते दुकान संचालक सुभाष शर्मा पर प्रकरण दर्ज किया। खुड़ैल में फर्म हरिओम मसाला पर काली मिर्च का सैंपल असुरक्षित मिला और जीरा अमानक स्तर का मिला। इस पर फर्म के लालचंद शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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