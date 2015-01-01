पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

क्राइम:महालक्ष्मी नगर में पकड़ाए सटोरियों पर धोखाधड़ी का केस, फर्जी नाम, पते से सिम

इंदौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ट्रेन एक्सीडेंट में पैर गंवाने के बाद क्रिकेट मैच के सट्टे में लिप्त आरोपी और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया है। आरोपी फर्जी नाम व पते के डाक्यूमेंट्स से सिम लेकर सट्टा संचालित कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने महालक्ष्मी नगर में आईपीएल का सट्टा पकड़कर लसूड़िया पुलिस को सौंपा था।

इसके बाद लसूड़िया पुलिस ने आरोपी प्रतीक उर्फ पारु, आनंद इंदोरिया दोनों निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ और योगेश राठौर निवासी चित्रा नगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने प्रतीक के पास से छह, योगेश के पास से चार मोबाइल फोन जब्त किए थे। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपियों ने अपनी पहचान छुपाई और अन्य लोगों के नाम पर मोबाइल सिम इशू करवाई। इस तरह धोखाधड़ी कर अवैध लाभ उठाना चाहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें