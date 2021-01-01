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अतिक्रमण:सीसीएफ ने मातहत पर कार्रवाई करने पीसीसीएफ को भेजा पत्र

इंदौर2 घंटे पहले
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इंदौर वन मंडल की महू रेंज के स्टाफ को बड़गोंदा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना और सच्चाई बताना भारी पड़ गया। मुख्य वन संरक्षक ने एसडीओ डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड पर कार्रवाई करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिख दिया है। पत्र का मजमून यह है कि उक्त अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष बात रखी जो गलत है। सीसीएफ ने अपने स्तर से अधिकारियों को नोटिस जारी करने के साथ पीसीसीएस से भी कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी रेंजर राम सुरेश दुबे ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर व मंडल अध्यक्ष मनोज पाटीदार के खिलाफ डकैती की धारा में केस दर्ज करने पुलिस स्टेशन में आवेदन किया था। वन मंडल के उच्च अधिकारियों ने अपने ही स्टाफ को दबाव में ला कर आवेदन ना केवल वापस लिया बल्कि जमीन की भी सही तरीके से जांच नहीं कर रहे। वन विभाग के पास खुद के मानचित्र अधिकारी और कार्य योजना जैसा विभाग है जो वन क्षेत्रों की सीमाएं भी तय करता है। वन विभाग को गूगल इमेज की मदद से भी अपनी सीमाएं पता रहती हैं। इसके बावजूद ना केवल जमीन निर्धारित की जा रही है, बल्कि कार्रवाई कर रहे अधिकारियों को उल्टा नोटिस दिया जा रहा है। सीसीएफ ने एसडीओ राकेश लहरी, डिप्टी रेंजर दुबे व एक वनरक्षक को नोटिस जारी किया है।

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