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दिनदहाड़े वारदात:बाइक सवार बदमाश गली से गुजरे, बुजुर्ग महिला को रंगोली डालते देख वापस लौटे, पीछे से चेन खींचकर भागे

इंदौर17 मिनट पहले
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सीसीटीवी में बदमाश महिला के गले से चेन खींचते नजर आ रहा है।

महालक्ष्मी नगर में बाइक सवार दो बदमाश घर के बाहर रंगोली बना रही 65 वर्षीय महिला से चेन लूटकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है।

विजय नगर पुलिस के मुताबिक, महिला आशा नायडू ने बताया कि वह गुरुवार शाम को घर के बाहर रंगोली बना रही थी, तभी उनकी कार के पास बाइक से आए दो बदमाश रुके। एक ने बाइक चालू रखी। दूसरा उतरकर पीछे आया और झपट्‌टा मारकर सोने की चेन छीन ली। बाद में दोनों भाग गए। धक्का लगने के कारण महिला नीचे गिर गई थी। इसलिए बाइक का नंबर नहीं देख सकी।

पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार बदमाश पहले गली से गुजरते हैं। उस दौरान उनकी नजर घर के सामने रंगोली डाली ही बुजुर्ग पर पड़ती है। पहले तो वे बाइक लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बाइक फिर से लौटाते हैं। पास खड़ी कार के पास एक युवक बाइक रोककर खड़ा होता है, जबकि पीछे बैठा साथी महिला के पास आता है और पीछे से चेन खींचता है। महिला इस हमले में नीचे गिर जाती है और वह चेन लेकर भाग जाता है।

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