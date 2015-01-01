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देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी:सीईटी : अंतिम राउंड के दूसरे दिन बी ग्रुप की सारी सीटें भरी

इंदौरएक घंटा पहले
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सीईटी कोर्स में प्रवेश के अंतिम राउंड के दूसरे दिन शुक्रवार को बी ग्रुप की सारी सीटें भर गईं

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सीईटी कोर्स में प्रवेश के अंतिम राउंड के दूसरे दिन शुक्रवार को बी ग्रुप की सारी सीटें भर गईं। इसमें एमबीए एमएस, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी जैसे यूजी और इंटीग्रेटेड कोर्स शामिल हैं। वहीं शाम तक ग्रुप ए की भी ज्यादातर सीटें भर चुकी हैं।

एमबीए एफए, एमएम कोर्स की सीटें तो शुरुआत में ही फुल हो गईं। जबकि एमबीए फाइनेंशियल सर्विसेस, बिजेनस इकोनॉमिक्स और अन्य पीजी कोर्स की 90 से 95% सीटें भर गई हैं। ग्रुप सी की काॅउंसलिंग शनिवार को होगी।

जिन कोर्स की सीटें खाली बचेंगी, उनके लिए अलग से कॉलेज लेवल राउंड किया जा सकता है। सीईटी में शामिल 12 विभागों के 37 कोर्स की सीटें भरने के लिए यह ऑफलाइन कॉउंसलिंग हो रही है। इस राउंड में 833 सीटों के लिए 3500 आवेदन आए थे। छात्रों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया था।

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