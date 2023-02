Hindi News

दो SMS, दो OTP और अकाउंट साफ: निजी कंपनी के कर्मचारी के साथ ठगी, SMS पर आई लिंक को खोला था...

जूना रिसाला में रहने वाले एक निजी कंपनी के कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। किसी को बिना ओटीपी दिए खाते से दो बार करीब 62 हजार से ज्यादा का पेमेंट कट गया। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाता। तब तक पूरा अकाउंट साफ हो चुका था। इस मामले में सायबर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

TI राहुल शर्मा के मुताबिक घटना अकरम खान निवासी जूना रिसाला के साथ हुई। अकरम का एसबीआई बैंक में अंकाउट है। 11 फरवरी को उन्हें VM-TECDOC पर एसएमएस आया जिसमें एक लिंक भी दी। अकरम ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। जिसके बाद अचानक से एक ओटीपी जनरेट हुआ। अकरम के अंकाउट से पहले 25 हजार रूपये निकल गए। इसके बाद दूसरा ओटीपी आने के बाद 38 हजार का पेमेंट अकाउंट से उड़ गया।

ट्रोल फ्री नंबर से मदद मिलते हुए साफ हुआ अंकाउट

अकरम जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके अकाउंट से पूरा पेमेंट जा चुका था। उन्होंने बताया कि लिंक तो ठीक ओटीपी को भी उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था। उनके अकाउंट से पेमेंट कटने के बाद तुरंत टोल फ्री नंबर पर जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन कस्टमर सेवा से बात होते-होते ठगी का पूरा पेमेंट अकाउंट से जा चुका था।

अकरम ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन एप डाउनलोड कर रुपए का ट्रांसफर करना शुरू किये थे। ठगी के चलते वह आमतौर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से बचते थे।

इस तरह के मैसेज से बचें

सायबर पुलिस के मुताबिक फर्जी सरकारी योजनाओं, नौकरी की गारंटी, लकी ड्रा से संबंधित वॉट्सएप संदेश या एसएमएस भेज कर लोगों को गुमराह किया जाता है। यहां जानते है ऐसे ही कुछ वॉट्सएप मैसेज और एसएमएस के बारे में, जिनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

चूंकि आमतौर पर लोग अब ओटीपी शेयर करने की बात से सावधान रहते हैं। लेकिन ठग मोबाइल को एनीडेस्क एप या अन्य माध्यम से आपरेट करके मोबाइल में आया ओटीपी भी ले लेते हैं। जिससे पेमेंट निकालने में आसानी होती है।

इसके साथ ही अकाउंट को आधार से लिंक करने ओर भारत सरकार के सर्वे जैसे SMS पर बनी हुई लिंक को भी क्लीक व स्कैन करने से बचना चाहिए। इसके लिये समय समय पर बैंक ओर भारत सरकार के साथ सायबर यूनिट एडवाईजारी भी जारी करती है।

कभी कंपनी तो कभी मित्र बनकर भेजते हैं ठगी के ऐसे मैसेज

नंबर 1

Enjoy the All New Domino's Pizza. Your order no is 17. Click https://ps.jublfood.net/di/224464579039121447.png for your invoice

नंबर 2

अब आपके पास TRUE 5G है!

आपके नंबर को Jio वेलकम ऑफर मिला है।

आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के TRULY UNLIMITED 5G डेटा (1 Gbps तक की स्पीड) का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Jio TRUE 5G का अनुभव करने के लिए कृप्या निम्नलिखित कार्य करें:

1. सेटिंग्स-> फ़ोन के बारे में ->सॉफ़्टवेयर अपडेट पर जाकर अपने डिवाइस के नवीनतम सॉफ़्टवेयर को अपडेट करें।

2. सेटिंग्स-> कनेक्शन -> मोबाइल नेटवर्क->सिम->नेटवर्क टाइप 5G पर जाकर अपने हैंडसेट पर 5G नेटवर्क का चयन करें।

अधिक जानकारी के लिए देखें https://youtu.be/glqtACtRUDI

Jio TRUE 5G अनुभव का आनंद लें।

Jio की ओर से प्रेम भरी भेंट।

नंबर 3

PDR and Del You are selected join our company and wage is 10000 RS. https://api.whatsapp.com/send?phone=917022162416 Support Team - PPSPL

नंबर 4

देखें मास्टरशेफ इंडिया JioTV पर https://bit.ly/SMSJioTV2

नंबर 5

Dear Employees You are selected join our company and wage is 16000 RS. https://api.whatsapp.com/send?phone=919606879257 RegardsSTRAIVECorporateHRTeam

ऑनलाइन ठगी के ये 5 तरीके खाली कर देंगे अकाउंट:कभी जॉब देने के नाम पर तो कभी रिश्तेदार बनकर चूना लगाते हैं ठग, जानें कैसे बचाएं मेहनत की कमाई

अगर आपको किसी वेबसाइट पर एक बहुत अच्छी नौकरी का एड दिखे, जिसमें काम कम हो और सैलरी ज्यादा तो सावधान हो जाइएगा। ये कोई नौकरी नहीं बल्कि ठगी का जाल है। अगर किसी परिचित का सोशल मीडिया पर मैसेज आए और वो इमरजेंसी होने की बात कहके आपसे रुपए भेजने को कहे तो एक बार कॉल करके कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये सब आपका अकांउट खाली करने की चालें हैं।

ओटीपी पूछकर पैसे चुराने के तरीके अब पुराने हो चुके हैं। ठगों ने चूना लगाने के लिए कई नए तरीके खोज निकाले हैं। आम जनता को इन तरीकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में वे कई बार ठगी का शिकार होकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। अच्छी जॉब का लालच देकर बनाते हैं निशाना...