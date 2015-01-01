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क्रिसमस:25 को 6.30 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा मसीही मंदिर, सुबह 10 बजे मुख्य आराधना

इंदौर12 मिनट पहले
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25 दिसंबर को सुबह से शाम तक चर्च खुला रहेगा
  • 25 दिसंबर को सुबह से शाम तक चर्च खुला रहेगा

इस साल काेरोना काल में प्रोटेस्टेंट समाज द्वारा क्रिसमस का त्योहार बदले हुए स्वरूप में मनाया जाएगा। 24 को चर्च में मध्य रात्रि आराधना नहीं होगी। शाम को चर्च से ऑनलाइन कैरोल सिंगिंग होगी, समाजजन एक-दूसरे के घर जाकर कैरोल नहीं गाएंगे। 25 दिसंबर को सुबह से शाम तक चर्च खुला रहेगा। सुबह 10 बजे आराधना होगी।

प्रोटेस्टेंट समाज के प्रेस बिटेरियन चर्च मसीही मंदिर मेंं हर साल पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। सचिव यशवंत नेतराम के अनुसार हर साल 23 दिसंबर को क्रिसमस ट्री बनाकर सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट, मिठाइयां बांटते थे, लेकिन इस बार यह आयोजन नहीं होगा। 24 की रात 11.30 से 12.30 बजे तक आराधना होती थी, लेकिन इस बार नहीं होगा। 24 की शाम 6 बजे चर्च से ऑनलाइन कैरोल सिंगिंग का आयोजन होगा। 25 दिसंबर को सुबह 6.30 से शाम 5 बजे तक चर्च खुला रहेगा। सुबह 10 बजे क्रिसमस की मुख्य आराधना होगी। चर्च में प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित कैरोल सिंगिंग होगी। पास्टर टीसी हिरवे द्वारा प्रभु के जन्म का संदेश समाजजनों को दिया जाएगा। चर्च में केक काटकर खुशियां मनाई जाएंगी।

व्हाइट चर्च के एसोसिएट प्रिस्ट सुरेश कार्लटन के अनुसार 24 की शाम 6.30 बजे चर्च में कैरोल सिंगिंग का आयोजन होगा। 25 को सुबह 9 से 11 बजे मुख्य आराधना होगी, जिसमें करीब 100 भक्त शामिल होंगे। इसके बाद कोरोना को देखते हुए चर्च बंद कर दिया जाएगा।

एक बेंच पर एक ही परिवार बैठेगा, एक बार में 150 लोग होंगे शामिल

कार्यकारिणी सदस्य जॉली जोजफ एवं चर्च यूथ के रोनाल्ड जॉर्ज ने बताया प्रेस बिटेरियन चर्च में 700 श्रद्धालु एक बार में आराधना करते थे, लेकिन हमने दो-दो बेंच मिला दी हैं और 80 बेंचों की संख्या घटाकर 40 कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बेंच पर दो या तीन भक्त ही बैठ सकेंगे। पांच चरणों में भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। एक बार में 150 लोगों को टेम्प्रेचर जांच, मास्क लगाने व सैनिटाइजर के बाद प्रवेश देंगे। एक परिवार को एक ही बेंच पर बैठने के लिए हर रविवार को अनाउंसमेंट किया जा रहा हैं।

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