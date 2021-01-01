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तैयारी:भिक्षुकों का पुनर्वास कर भिक्षावृत्ति से मुक्त करेंगे शहर

इंदौर3 घंटे पहले
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  • भिक्षुक मुक्त इंंदौर के लिए सांसद, संभागायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने की चर्चा

बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार की घटना के तीसरे दिन रविवार को भिक्षुक मुक्त इंंदौर के लिए सांसद, संभागायुक्त समेत अन्य अफसरों ने सिटी बस ऑफिस में बैठक की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा हमने इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाया है, इसी तरह इंदौर में भिक्षुकों का पुनर्वास कर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर बनाने के लिए हमें मिलकर कार्य करना है। इसके लिए निगम द्वारा सर्वे किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्त सुझावों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

बैठक में संभागायुक्त डाॅ. पवनकुमार शर्मा, निगमायुक्त प्रतिभा पाल समेत विभिन्न संगठनों व एनजीओ संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें भिक्षावृत्ति स्थल चिह्नित करने, भिक्षावृत्ति करने वालों का सर्वे, उनकी कार्यक्षमता का आंकलन और उस आधार पर उचित पुनर्वास करने पर चर्चा हुई। मानसिक चिकित्सालय के डाॅ. वीरेंद्र पाल ने कहा कि कोई भी मानसिक रोगी मिले तो उसे मानसिक चिकित्सालय भिजवाएं।

निगम का दावा- रैन बसेरा में बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, कंबल और भोजन की व्यवस्था की जा रही
संभागायुक्त ने कहा शीतलहर चल रही है। भिक्षुकों के बचाव के लिए निगम के रैन बसेरा में गर्म कपड़े, कंबल, भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल चेकअप कराने का अभियान चलाया जा रहा है। निगमायुक्त ने प्रेजेंटेशन से योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया भिक्षुकों की संख्या के आधार पर भिक्षुक पुनर्वास अभियान के लिए चयनित 10 शहरों में इंदौर को शामिल किया है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वाले समुदाय को चिह्नित कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है, भिक्षुकों की कार्यक्षमता का आंकलन करना, बाल भिक्षुकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। योजना के शुरुआती चरण में शहर में भिक्षावृत्ति एवं भिक्षुकों के रहने के स्थानों को चिह्नित करेंगे। कौशल क्षमता-अक्षमता के आधार पर भिक्षुकों का पुनर्वास करेंगे।

अस्पताल की टीम ने रैन बसेरों में की जांच
रैन बसेरे में रुके बुजुर्गों और अन्य बेसहारा लोगों की जांच के लिए अरबिंदो हॉस्पिटल की टीम पहुंची। पीआरओ पवन कुमार ने बताया आकाश की जब जांच की तो पता चला उसके पैर के पंजे ट्रेन से कट गए थे। मनावर से इलाज के लिए एमवाय भेजा था। डॉक्टरों ने पट्टी कर बाहर कर दिया। वह 5 दिन से मंदिर के नीचे रह रहा था। उसे निगम की टीम रैन बसेरे में छोड़ गई थी।

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