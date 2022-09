“बेरोजगार युवा बोले - GO बेरोजगारी GO”:दावा- आज सड़क पर उतरेंगे हजारों बेरोजगार, 7 Km तक का पैदल मार्च

Hindi News

Claim Thousands Of Unemployed Will Be Seen On The Streets Today, Walking March Up To 7 Km

“बेरोजगार युवा बोले - GO बेरोजगारी GO”: दावा- आज सड़क पर उतरेंगे हजारों बेरोजगार, 7 Km तक का पैदल मार्च

21 सितंबर से इंदौर में जारी भर्ती सत्याग्रह अब लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन-ब-दिन बेरोजगार युवाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज ये हजारों बेरोजगार युवा इंदौर की सड़कों पर उतरने वाले है। उनका दावा है कि बेरोजगार तिरंगा यात्रा में जितना यूथ था उससे ज्यादा यूथ रविवार को सत्याग्रहियों के पैदल मार्च में दिखेगा।

भोलाराम उस्ताद चौराहे के पास दीनदयाल पार्क के सर्विस रोड पर टेंट लगाकर बेरोजगार युवा सत्याग्रह पर बैठे हैं। रोज वे अलग-अलग गतिविधियां कर सरकार का ध्यान अपनी और आकर्षित करने में लगे है।

ताली-थाली बजाकर जताया विरोध।

ताली और थाली भी बजाई, बोले GO बेरोजगारी GO

कोरोना काल में जैसे लोगों ने कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली बजाई थी और GO- कोरोना GO कहा था, वैसे ही शनिवार रात को इन बेरोजगार युवाओं ने ताली थाली बजाकर GO बेरोजगारी GO के नारे भी लगाए। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा यहां रोड़ किनारे खड़े होकर सत्याग्रह में बैठकर ताली और थाली बजाते नजर आए।

न्योता, रैली और अब पैदल मार्च

21 सितंबर को बेरोजगार युवाओं का भर्ती सत्याग्रह शुरु हुआ। NEYU (नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन) के बैनर तले PSC, शिक्षक भर्ती, मप्र पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने फिर मैदान संभाल लिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये युवा सड़क पर बैठे हैं। युवाओं को शामिल करने के लिए सत्याग्रही आसपास की कोचिंग में जाकर पीले चावल देकर न्योता दे चुके हैं। उनके द्वारा रैलियां निकाली गई। अब वे बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पैदल मार्च निकालेंगे।

कलेक्टर ऑफिस तक निकाली थी रैली।

मप्र की भर्तियों पर चढ़ा चुके हार

सत्याग्रह स्थल पर कागज पर मध्यप्रदेश की भर्तियां प्रिंट कराकर युवाओं ने उसे फ्रेम कराया। फिर भर्ती सत्याग्रह स्थल पर इस फ्रेम को हार पहनाकर रखा गया। जिसके सामने बेरोजगार युवा बैठकर कभी भजन, तो कभी सुंदरकांड कर अपना रोष जताते हैं।

हजारों बेरोजगार युवा पहले भी उतर चुके हैं सड़कों पर

अगस्त माह में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे थे। उस वक्त भी भोलाराम उस्ताद मार्ग से ही रैली निकाली थी और वे अलग-अलग रास्तों से होते हुए एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा हाथों में बैनर-पोस्टर और झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए थे।

अगस्त माह में निकाली थी बेरोजगार तिरंगा यात्रा।

इन रास्तों से गुजरेंगे युवा

NEYU के मुताबिक 3 बजे से युवा दीनदयाल पार्क पर एकत्रित होना शुरु होंगे। शाम करीब 4 बजे से युवाओं का पैदल मार्च शुरु होगा। भोलाराम उस्ताद चौराहे से पैदल मार्च शुरु होगा, जो भंवरकुआं चौराहा, नवलखा चौराहा, जीपीओ चौराहा, गीताभवन चौराहा से होते हुए पलासिया और वहां से रीगल चौराहे तक जाएगा। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी प्रतिमा को ज्ञापन सौंपा जाएगा।