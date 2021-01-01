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इस बार शीतलहर नहीं:दिसंबर और जनवरी अंत में चुभने वाली ठंड, लेकिन एक दशक में पहली बार सीजन के 3 माह में शीतलहर नहीं चली

इंदौर3 घंटे पहले
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दिसंबर के अंतिम पांच और जनवरी अंत के भी इतने ही दिन चुभनभरी ठंड रही। लगातार चार दिन कोल्ड डे रहे। इसके बावजूद ठंड पिछले एक दशक के मुकाबले कम रही। इस सीजन में एक भी दिन शीतलहर नहीं चली। जबकि इंदौर के पड़ोसी धार, उज्जैन, खंडवा में दो से तीन बार शीतलहर रही। फरवरी में न ठंड कमजोर हो जाएगी, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल भी छाएंगे और तापमान बढ़ेगा। इस सीजन में तापमान का न्यूनतम स्तर 7.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था।

चार बार सीवियर कोल्ड डे से भी आगे शीतलहर चली ... वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 22.3 डिग्री तक गया जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 और अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम हो तो शीतलहर मानी जाती है। पिछले 10 सालों में रात का तापमान 5 से 6 डिग्री तक गया है। वहीं अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री तक भी गया है। इसी वजह से एकाध दिन शीतलहर की स्थिति बनी।

5वें दिन हुआ दिन-रात के तापमान में इजाफा : शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार को पारा 22.3 डिग्री था। शनिवार को इसमें वृद्धि हुई और 24.3 डिग्री तक पहुंचा। रविवार को इसमें और सुधार हुआ। यह 26.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। इसी तरह शुक्रवार रात को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था। शनिवार को यह 9 डिग्री दर्ज किया गया।

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