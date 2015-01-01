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कंप्यूटर बाबा पर एक और केस:पीड़ित बोला- आश्रम में अनैतिक कार्याें की शिकायत की तो बाबा तलवार लेकर घर में घुसे, पीटा और बोले - तेरी और तेरे परिवार की लाश नहीं मिलेगी

इंदौर4 मिनट पहले
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8 नवंबर को कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने आश्रम को जमींदोज करते समय गिरफ्तार कर लिया था।

जेल में बंद कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं गांधी नगर में प्रकरण दर्ज होने के बाद अब एरोड्रम थाने में भी शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज हो गई। अंबिकापुरी एक्सटेंशन निवासी राजेश खत्री ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने का प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई है। खत्री के अनुसार हम पड़ोसियों ने कंप्यूटर बाबा से अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित आश्रम में अनैतिक गतिविधियों को रोकने और अवैध कब्जे को हटाने का कहा था। 40 से ज्यादा रहवासियों ने बाबा के खिलाफ नगर निगम में शिकायत भी की थी। उधर, कंप्यूटर बाबा की उपस्थिति के लिए शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया गया।

राजेश ने पुलिस को बताया कि करीब एक महीने पहले हमने बाबा से मिलकर कहा था कि आश्रम में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। आश्रम में महिलाएं और बच्चियों को लाया जा रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग फरारी काट रहे हैं। हम परिवार के साथ यहां रहते हैं, यहां पर ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस पर बाबा ने भड़ते हुए गालियां देनी शुरू कर दी, बोले - तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की। इस पर मैं डरकर अपने घर चला गया।

तलवार लेकर घर आए और मुझे पीटा

रात करीब 10 बजे बाबा अपने साथियों के साथ तलवार लेकर मेरे घर में घुस आए। मेरे साथ मारपीट करते हुए तलवार से हमला किया। इस पर वहां मौजूद मेरे दोस्त मुकेश और सुभाष ने बीच-बचाव किया। इस पर उन लोगों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी और चले गए। जाते-जाते यह भी कहा कि मैं तुझे और तेरे परिवार की लाश का पता भी चलने नहीं दूंगा। उसने कहा कि डर के मारे मैं थाने नहीं आया, लेकिन अब जब बाबा के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो रही है। इसलिए हिम्मत करके यहां आया हूं।

प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद पुलिस बाबा से पूछताछ करेगी
बाबा के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने के मामले में गांधी नगर थाने पर एक केस दर्ज हुआ था। एसडीएम कोर्ट से अनुमति लेकर बाबा को केंद्रीय जेल में ही गिरफ्तार किया गया। मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब बाबा से इस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस की ओर से डीपीओ मोहम्मद अकरम शेख व विमल कुमार मिश्रा उपस्थित हुए थे। इस तरह बाबा पर कुल 3 केस दर्ज हो चुके हैं।

यह है मामला
कम्प्यूटर बाबा ने अतिक्रमण हटाने वाले दिन रविवार को जम्बूडी हप्सी ग्राम पंचायत सचिव श्रीराम बारोलिया पर बंदूक तान दी थी, साथ ही जातिसूचक शब्द भी कहे थे। इस मामले में अब बाबा पर गांधीनगर थाने में फरियादी के आवेदन पर हरिजन एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है, साथ ही उन पर शासकीय काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट आदि का भी धाराएं लगी हुई हैं। एफआईआर में है कि पंचायत से बाबा को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस गया था, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। सचिव को पता चला कि बाबा आए हुए हैं, तो वह 8 नवंबर को सुबह 6 बजे बाबा से मिलने गए, तब बाबा ने बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जातिसूचक शब्द कहे। इस मामले में बाबा के साथी को बिना नामजद एफआईआर में शामिल किया गया है।

जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
गुरुवार को एस़डीएम ने अपने आदेश में बाबा द्वारा दी गई व्यक्तिगत गांरटी को अमान्य करते हुए पांच लाख की बैंक गारंटी व अन्य सुरक्षा कोर्ट में पेश करने पर ही जमानत पर विचार करने की बात कहते हुए दूसरी बार भी याचिका निरस्त कर दी। जमानत खारिज होने के चलते बाबा अभी जेल में ही रहेंगे।

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