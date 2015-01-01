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जमानत:दहेज के लिए प्रताड़ित करने वालों को मिली सशर्त जमानत

इंदौर4 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

दहेज के लिए प्रताड़ित करने वालों को न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है। अंतरजातीय विवाह होने के बाद बहू को प्रताड़ित किया जाता था। बाद में दहेज नहीं लाने पर विवाद करते थे। पीड़िता ने महिला थाने पर शिकायत की थी। पुलिस ने जांच के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया।

आरोपी मातादीन यादव, राजकुमारी, अभिषेक यादव, शिखा यादव निवासी स्कीम 51 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी को 10-10 हजार के मुचलके, बगैर अनुमति शहर नहीं छोड़ने, केस प्रभावित नहीं करने, पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर हाजिर होने की शर्त रखते हुए जमानत दी।

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