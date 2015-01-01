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  • Construction Of Country's Largest Fertilizer Plant Starts From Green Waste, 110 Gardens Will Get Treated Water

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स्वच्छता का पंच:ग्रीन वेस्ट से खाद बनाने वाले देश के सबसे बड़े प्लांट का काम शुरू, 110 गार्डनों को मिलेगा ट्रीटेड पानी

इंदौरएक घंटा पहले
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ड्रम कम्पोस्टर प्लांट का भूमिपूजन करते मेंदोला, तुलसी सिलावट और निगमायुक्त
  • प्लांट में 10 से 15 दिन में प्राकृतिक तरीके से कचरे को खाद में बदला जाएगा

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के सबसे बड़े ड्रम कम्पोस्टर प्लांट का भूमिपूजन गुरुवार को किया गया। इससे पूरे शहर का ग्रीन वेस्ट यहीं पर खाद में बदला जा सकेगा और ट्रेंचिंग ग्राउंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृत योजना के अंतर्गत ट्रीटेड पानी के दोबारा उपयोग के लिए पानी की टंकी और वितरण लाइन से 110 गार्डनों तक पानी पहुंचेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वेबसाइट के साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की शुरुआत की गई।

विधायक तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, निगमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सिलावट ने कहा- इंदौर प्रदेश का गौरव है, यहां के नागरिक बड़े ही सहयोगी हैं। आप सभी के सहयोग का परिणाम है कि इंदौर स्वच्छता में चार बार नंबर वन स्वच्छ शहर रहा है और पांचवीं बार भी नंबर वन शहर रहेगा। सांसद ने कहा- अन्य सांसदों द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि इंदौर स्वच्छता में किस प्रकार से देश में चार बार नंबर वन शहर बना है।

मैं कहता हूं यह सब इंदौर की जागरूक जनता, जनप्रतिनिधि, निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के समन्वय के साथ किए गए कार्यों का परिणाम है। विधायक मेंदोला ने कहा- ड्रम कम्पोस्टर प्लांट के लिए शहीद पार्क स्थित इस भूमि पर क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा सामुदायिक भवन बनाने की लगातार मांग की जाती रही है। यहां सामुदायिक भवन भी बनाया जाए। विधायक हार्डिया ने कहा- यह भूमि सीटी फॉरेस्ट की भूमि है, जो कि पहले अतिक्रमण से ग्रस्त थी। इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया व बाउंड्रीवाॅल का निर्माण कर संरक्षित की गई है।

शहीद पार्क व मेघदूत गार्डन में 10-10 टन क्षमता के 2 प्लांट और लगेंगे

निगमायुक्त ने कहा- निगम द्वारा गार्डन वेस्ट प्रबंधन के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्मार्ट गार्डन वेस्ट ड्रम कम्पोस्टर प्लांट विथ चिपर इंस्टाॅल किया जा रहा है। 1.70-1.70 करोड़ की लागत से 10 टन प्रतिदिन क्षमता का एक प्लांट शहीद पार्क व इतनी ही क्षमता का प्लांट मेघदूत गार्डन में लगेगा।

इस अत्याधुनिक स्मार्ट ड्रम कम्पोस्टर प्लांट में ग्रीन बेल्ट, कॉलोनी, गार्डन से कट-छांटकर आए हुए ग्रीन वेस्ट जैसे टहनियां, पत्तियां, घास, पत्ते, लकड़ी, कृषि वेस्ट को पहले चिपर और फिर श्रेडर से छोटे टुकड़ों में कर कन्वेयर से स्मार्ट ड्रम कम्पोस्टर प्लांट में भेजा जाएगा। इस ड्रम ऑटो रोटेशन प्रोग्रामिंग, टेम्प्रेचर सेंसर, एयर सर्कुलेशन सिस्टम से युक्त है। इस प्लांट में 10 से 15 दिन में प्राकृतिक तरीके से कचरे को खाद में बदला जाता है।

3 एमएलडी की पानी टंकी व अन्य कामों की भी शुरुआत

16 करोड़ की लागत से अमृत योजना के अंतर्गत ट्रीटेड पानी के दोबारा उपयोग के लिए तीन एमएलडी क्षमता की पानी की टंकी व 35 किमी रियूज नेटवर्क पाइप लाइन का भी शुभारंभ किया गया। इस ट्रीटेड पानी से शहर के 110 उद्यानों, ग्रीन बेल्ट, डिवाइडर आदि पर पौधों को पानी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित की गई आवासीय इकाइयों को घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट भी लांच की गई।

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