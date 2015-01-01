पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Corporation's Electricity Department Is Divided Into Akhand And Goyal, Kalyanay Is Responsible For Birth And Death Department.

विभागीय फेरबदल:निगम का विद्युत विभाग अखंड और गोयल में बंटा, कल्याणे को जन्म-मृत्यु विभाग का जिम्मा

इंदौर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर निगम में विभागीय फेरबदल करते हुए गुरुवार को विद्युत विभाग दो भागों में बांट दिया गया। इसके तहत अब राकेश अखंड के साथ ओपी गोयल भी आधे शहर की व्यवस्था देखेंगे। वहीं जन्म-मृत्यु विभाग के अजीत कल्याणे को सीएसआई का भी काम देते हुए जोन 4 की जिम्मेदारी दी गई है।

विद्युत विभाग के कार्यक्षेत्र में बंटवारा करते हुए ओपी गोयल को जोन 1 से 10 तक का प्रभारी अधीक्षण यंत्री विद्युत और राकेश अखंड को जोन 11 से 19 तक का कार्यपालन यंत्री विद्युत का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि अखंड ही कार्यालयीन कार्य देखेंगे। वहीं राकेश सराफ को जोन 1 से 10 तक प्रभारी सहायक यंत्री विद्युत और लक्ष्मीकांत वाजपेई को जोन 11 से 19 तक का प्रभारी सहायक यंत्री विद्युत का दायित्व सौंपा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखते हुए सीएसआई के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए हैं। इसके तहत अबरार अली को जोन 13, विवेक यादव को जोन 16, अजीत कल्याणे को जोन 4, निक्की मुकेश पथरोड को जोन 16 का प्रभारी मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का दायित्व सौंपा है। जोन 13 के सीएसआई राजेंद्र कल्याणे व जोन 16 के सीएसआई संतोष मोठ को स्वास्थ्य कंट्रोल रूम पर पदस्थ किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें