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सराफा:निगमायुक्त बोलीं- सराफा चौपाटी बंद नहीं होगी, व्यापारियों से जल्द करेंगे बात

इंदौर4 घंटे पहले
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  • सराफा के फसाड डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा, यह भी निगम बताएगा

सराफा के व्यापारियों को फसाड के लिए मनाने के लिए अब निगमायुक्त सीधे बात करेंगी। इससे पहले स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को व्यापारियों ने साफ मना कर दिया था। इसके साथ ही चौपाटी को हटाने को लेकर की जा रही कवायद पर भी निगमायुक्त ने यह कहकर रोक लगा दी कि चौपाटी इंदौर की शान है, उसे नहीं हटाया जा सकता। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसके साथ ही दीपावाली के कारण खरीदी और बिक्री का पीक समय है। इसे देखते हुए सराफा व्यापारियों को दीपावाली के बाद बैठक के लिए बुलाया है।

कुछ व्यापारी प्रोजेक्ट का कर रहे हैं विरोध
कुछ व्यापारियों द्वारा चौपाटी का विरोध कर अलग-अलग कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर व्यापारी चौपाटी के पक्ष में हैं। इसके साथ ही निगम द्वारा तैयार प्लान को लेकर व्यापारियों में क्लीयरिटी नहीं है। सभी व्यापारियों को एकमंच पर बुलाकर फिर से विस्तृत प्लान बताया जाएगा। इसमें 56 दुकान की तरह सराफा भी देश में ख्यात होगा। हालांकि सराफा की पहचान चौपाटी से ही है। उसे बंद करने या स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं है। सड़क बनने के पहले व्यापारी पूरे प्रोजेक्ट के लिए तैयार थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ मतभेद सामने आए हैं।

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