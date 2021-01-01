पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रैवल एजेंट फेडरेशन:चुनाव के लिए प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किए जाने पर कोर्ट ने लगाई रोक

इंदौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में एक प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त किए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी है। प्रत्याशी के फॉर्म को स्वीकार उसे चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भी कहा है। फेेडरेशन के चुनाव के लिए शैलेंद्र खरे ने दावेदारी पेश की थी। जनवरी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 3 फरवरी को चुनाव होना था। खरे के नामांकन फार्म को 28 जनवरी को निरस्त कर दिया गया था। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। परिवाद में उल्लेख किया कि फेडरेशन के पदाधिकारी जो कि चुनाव अधिकारी नहीं हैं उन्होंने अपने स्तर पर फार्म निरस्त कर ईमेल के जरिए मुझे सूचित किया। जबकि नामांकन पर निर्णय चुनाव अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने निरस्त करने के बाद चुनाव अधिकारी के जरिए मुझे सूचित कराने का प्रयास। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नामांकन निरस्त किए जाने पर रोक लगा दी। इधर, फेडरेशन ने भी चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser