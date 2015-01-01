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  • Dalal Brothers Hired 20 Boys To Sell Government Services, Everyone Had Different Charges Like Collectorate

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काली करतूतों का कियोस्क:दलाल बंधुओं ने सरकारी सेवाएं बेचने के लिए 20 लड़के रखे थे, कलेक्टोरेट की तरह सबके पास था अलग-अलग प्रभार

इंदौरएक घंटा पहले
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बेनकाब बनवारी कान पकड़कर बोला- अब दलाली नहीं करूंगा
  • निर्देशों की नोटशीट यहीं से बनकर जाती थी सरकारी महकमों में

बंसी ट्रेड सेंटर में जैन बंधुओं और हर्षदीप अपार्टमेंट में बनवारी दलाल के यहां जिला प्रशासन द्वारा मारे गए छापे में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जैन बंधुओं ने 20 से ज्यादा लड़कों को काम पर रखा था। सभी को सरकारी दफ्तरों और उनमें होने वाले काम का प्रभार सौंप रखा था। एक लड़का एमपीईबी की एनओसी, एक आईडीए, किसी के पास निगम की कॉलोनी सेल तो किसी के पास कलेक्टोरेट में सीमांकन, नामांतरण के ऑर्डर कराने का प्रभार था।

जैन बंधुओं के यहां सरकारी दफ्तरों में बनने वाली नोटशीट और आदेशों का पूरा प्रारूप तक मौजूद था कि किस तरह से कोई आदेश में क्या भाषा, हैडिंग आदि होती है। दलाल ही पूरा ऑर्डर टाइप कर संबंधित अधिकारी के बाबू के पास भेज देते थे और वह वैसा का वैसा ही अधिकारी के पास रखकर हस्ताक्षर करा लेता था। लोक सेवा गारंटी में जो काम 30 दिन में भी नहीं होता था, वह काम ये लोग एक सप्ताह में कर देते।

फाइलों में पेंसिल से लिखा जाता था एस, यानी इसमें आएगी राशि

शुभम जैन के दफ्तर से चलने वाली फाइलों में पेंसिल से ‘एस’ लिख दिया जाता था। इसका मतलब था इसे कहीं नहीं रोकना है। यह फाइल तेजी से अधिकारी की टेबल पर पहुंचती थी। साइन होकर आदेश जारी हो जाता था। इस काम में लगे हर व्यक्ति को तय राशि पहुंच जाती थी। कलेक्टोरेट में दलाल शाम 5 से 7-8 बजे तक अधिकारी और बाबुओं से मिलते हैं। दलालों के यहां काम करने वाले लड़के पूरी फाइल बनाकर कलेक्टोरेट में भिजवा देते हैं।

लाइसेंस रद्द, टैक्स चोरी का भी केस

छापे के बाद गुरुवार को भी एडीएम अजय देव शर्मा, अभय बेडेकर के साथ एसडीएम अंशुल खरे, पराग जैन वहां जांच करते रहे। जैन का कियोस्क लाइसेंस निरस्त हो गया है और वहीं स्टेट जीएसटी के अधिकारी टर्नओवर जांच कर रहे हैं।

टीएंडसीपी दफ्तर में भी ऑनलाइन सेवाओं के साथ बढ़ा दलालों का दखल

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के दफ्तर में भी दर्जनभर दलालों का दबदबा है। दलाल कर्मचारियों की तरह टिफिन तक लेकर आते हैं। कुछ दलाल तो अफसरों की तरह दफ्तर में घुसते हैं। दलालों में सगे भाई से लेकर सांसद, विधायकों से जुड़े लोग हैं।

नगर निगम सीमा में खसरे के प्लॉट का प्रकरण नगर निगम के जरिए टीएंडसीपी में आवक होता है। यह सिस्टम इतना जटिल है कि जमीन मालिक दलालों के भरोसे हो जाते हैं। दलाल जल्दी प्रकरण निपटाने के एवज में मुंह मांगी कीमत जमीन मालिकों से लेते हैं। टीएंडसीपी ने नक्शे मंजूर करने के लिए आर्किटेक्ट अधिकृत किए हैं, लेकिन इनकी सूची कहीं उपलब्ध नहीं है।

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