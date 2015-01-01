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धनतेरस:सांसद ने धन्वन्तरि पूजन कर कोरोना खात्मे की प्रार्थना की, व्यापारियों को 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फ़ॉर लोकल' अभियान के बारे में बताया

इंदौर11 मिनट पहले
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आड़ा बाजार के धन्वन्तरि मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद शामिल हुए।

सांसद शंकर लालवानी ने शुक्रवार को भगवान धन्वंतरि का पूजन किया और पूरे विश्व से कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की। सांसद लालवानी ने कहा कि भगवान धन्वन्तरि आयुर्वेद के प्रणेता थे। आज जब पूरा विश्व कोरोना जैसी भीषण बीमारी से जूझ रहा है तो आयुर्वेद की इसे रोकने में बड़ी भूमिका है। आज कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की सलाह दी जा रही है। आयुर्वेद और योग हमारा जीवन दर्शन रहा है।

बच्चों के साथ केक काटकर बताया समय।
बच्चों के साथ केक काटकर बताया समय।

आड़ा बाजार के धन्वन्तरि मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जैसी योजना की शुरुआत कर गरीबों के लिए सस्ते इलाज की व्यवस्था की है। साथ ही आयुष मंत्रालय भारत के प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक संदर्भों के साथ आम जनमानस के लिए सुलभ बना रहा है। इस दौरान उन्होंने सराफा बाजार, कसेरा बाजार एंव अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारियों एवं आम लोगों से मुलाकात की और 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फ़ॉर लोकल' अभियान की जानकारी दी। सांसद ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी से सावधानी से त्यौहार मनाने की अपील की है। इस कार्यक्रम में कई आयुर्वेदिक डॉक्टर तथा आयुर्वेद से जुड़े लोग उपस्थित थे।

व्यापारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
व्यापारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
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