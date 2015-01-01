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इंदौर में वन्यजीव तस्करी:झोले में चार दो मुंहे सांप लेकर साधु के वेश में घूम रहे तीन लोग पकड़े, दिवाली में तंत्र क्रिया के लिए लेकर जाने का शक

इदौर17 मिनट पहले
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पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है।
  • कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा

चार दो मुंह वाले सांप लेकर साधु के वेश में घूम रहे तीन लोगों को एमजी रोड पुलिस ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा है। साधु के वेश में ये लोग भिक्षा मांगते जा रहे थे। झोले में चाराें सांप एक साथ भरे थे। एमजी रोड के पुलिस जवान को झोले में हलचल दिखी, तो उन्होंने एक झोला खुलवाया। इसमें एक साथ चार सांप देखकर आरोपियों को थाने पर बैठा लिया। शंका है कि दिवाली में तंत्र क्रिया के लिए इनका उपयोग होने वाला था।

आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में देवगुराड़िया से सांपों को पकड़ना बताया है। हालांकि यह सांप देवगुराड़िया तरफ नहीं पाए जाते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये लोग सांप के दर्शन करवाकर भिक्षा मांगते हैं, जबकि दो मुंह सांप फन नहीं फैला पाता। इंदौर में इस तरह के सांपों की तस्करी काफी होती है। तांत्रिक क्रिया के साथ-साथ शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए भी यह सांप चोरी-छिपे बेचे जाते हैं।

आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, चारों सांप को कोर्ट की अनुमति के बाद जंगलों में छुड़वाया जाएगा। एक खास बात यह भी है कि इस तरह के सांप की धरपकड़ क्राइम ब्रांच और पुलिस ही करती है। वन विभाग को तस्करी की जानकारी नहीं मिलती। पुलिस के द्वारा आरोपी सौंपे जाने के बाद भी यह रैकेट तक नहीं पहुंच पाते।

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