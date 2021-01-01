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दहेज प्रताड़ना के चार केस:साथ रहना है तो दहेज में लाना होगा 50 लाख, पति सहित आठ लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस

इंदौरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के अलग-अलग चार केस दर्ज किए है। शादी के महज 12 दिन बाद दुल्हन को धोखा देकर भागे दूल्हे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दूल्हे के अलावा उसके माता-पिता, चार बहनों, बड़े पापा पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। धाराएं बढ़ाकर जालसाजी का मामला भी दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। दुल्हन की शिकायत पर शादी के महज 12 दिन बाद पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने दहेज लोभी पति सहित ससुराल के आठ लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय सुशीला यादव निवासी गोविंद नगर खारचा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी दहेज के लिए षड्यंत्र पूर्वक मोहित यादव से कराई गई थी जिसका पूर्व से ही रोशनी पार्ले नामक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति व उसकी प्रेमिका के बारे में जानकारी लगने के बाद पति ने उसे शादी दहेज के प्रलोभन के चलते होने की बात कही। पति ने कहा कि मेरे साथ रहना है तो दहेज में 50 लाख लाना पड़ेगा।

बाणगंगा पुलिस ने दहेज लोभी पति मोहित, हीरालाल यादव, कुसुम यादव, महादेव यादव, श्रीपाल यादव, मनीषा, भारती, भूमिका, काजल यादव के खिलाफ 498 ए,323,294,506 व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

20 लाख लेकर मांगा जा रहा दहेज

शादी में 20 लाख रुपए नकद लेने वाले लालची ससुराल वालों के खिलाफ महिला पुलिस ने दहेज प्रताड़ना की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 15 दिन बाद ही उसे एक धर्म स्थल पर छोड़ने की कोशिश की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी खुशबू चौबे निवासी स्कीम नंबर 78 की रिपोर्ट पर पति मनीष चौबे, सास सुशीला देवी चौबे, ससुर मैथिली शरण चौबे, जेठ सोनू और जेठानी प्रियंका के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी खुशबू चौबे ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी तीन साल पहले दतिया में रहने वाले मनीष चौबे के साथ हुई थी। शादी के 15 दिन बाद ही यहां पता लगा कि मनीष ग्वालियर में एक अन्य महिला के साथ रहता है। खुशबू ने इस बात पर आपत्ति ली तो मनीष घुमाने का झांसा देकर उसे ले गया और मंदिर के पास छोड़ने की कोशिश की गई। जैसे-तैसे पुलिस की मदद से खुशबू दोबारा अपने ससुराल वालों के पास पहुंची थी। खुशबू के मुताबिक उसके बाद ससुराल वाले आए दिन मारपीट करने लग गए थे। जब वहां गर्भवती हुई तो आरोपियों ने उसे प्रताड़ित किया और मायके भेज दिया। उसे बेटा हुआ तो आरोपियों ने पैसों की मांग करने लगे। उसने पुलिस को बताया कि शादी में परिजन ने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद भी उसे मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।

एक अन्य मामले में फरियादी सोनम मिश्रा निवासी स्कीम नंबर 71 की रिपोर्ट पर पति मनोज मिश्रा, सास इंदिरा मिश्रा आदि के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस पुलिस ने दर्ज किया है। सोनम मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उसे मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए पति और ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं।

इसी तरह दहेज प्रताड़ना का एक अन्य मामला एमआईजी थाने में दर्ज हुआ। फरियादी नेहा चौहान की रिपोर्ट पर पति प्रकाश चौहान, सास अंजलि चौहान, ससुर मोहन चौहान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया।

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