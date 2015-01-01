पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Drainage Line In Front Of The Railway Station Was To Be Completed In June, Now The Goal Of Finishing This Month

कोरोना का असर:रेलवे स्टेशन के सामने ड्रेनेज लाइन का काम जून में होना था पूरा, अब इस माह खत्म करने का लक्ष्य

इंदौर31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

रेलवे स्टेशन के सामने डाली जा रही ड्रेनेज लाइन का काम लॉकडाउन में ही पूरा किया जाना था, लेकिन अनलॉक होने के चार माह बाद भी नहीं हो पाया। अब इस कार्य की समय-सीमा एक महीना और बढ़ाई गई है। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया सरवटे बस स्टैंड के अंडरपास से राजकुमार ब्रिज तक प्राइमरी लाइन का रेक्टिफिकेशन चल रहा है। यह काम अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था और जून तक पूरा हो जाना था।

अब इसे नवंबर के अंत तक पूरा करने का टारगेट लिया गया है। सरवटे के पास से निकलने वाले बड़े आउटफॉल के कारण यहां से डाली जाने वाली लाइन 10 मीटर तक गहरी होगी। यह कार्य इतनी ही गहराई तक खुदाई कर किया जा रहा है। 1400 एमएम व्यास के पाइप डाले जा रहे हैं। ठेकेदार ही काम पूरा होने के बाद सड़क भी बनाकर देगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें